Milan | Caldara | L' infortunio mi fa soffrire | ma spero di tornare a febbraio

Milan - Caldara : “Ecco quando tornerò in campo” : A margine della Festa dello sport alla Luiss di Roma in cui figurava nelle vesti di Top Athlete, il difensore del Milan Mattia Caldara ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, che lo stanno tenendo lontano dal campo. Caldara ha commentato la gara di ieri, pareggiata dal Milan contro la Lazio: “Ieri ho sofferto per tutta la partita, è stato un peccato prendere gol all’ultimo minuto: così fa sempre male. Ma ho visto la ...

Milan - Caldara : 'Spero di tornare a febbraio' : Questa sera il difensore del Milan Mattia Caldara ha preso parte alla Festa dello Sport organizzata dall'Universita' Luiss di Roma. Ecco le sue parole: 'Domani tolgo il tutore, per me è una conquista. Ci vuole ancora qualche mese, non voglio dare i tempi perché devo guarire bene, ...

Dalla corte del Chelsea alla scelta Caldara-Milan : ora la Juve blinda Rugani : ' Colpa ', se così si può dire, di una difesa che negli ultimi anni ha potuto contare su alcuni dei centrali più forti al mondo, Barzagli, Bonucci e Chiellini,, che insieme hanno saputo trovare un'...

Milan - il periodo buio di Caldara : c'è la sua Nicole pronta a consolarlo : Mattia Caldara era felice e festante durante la sua presentazione ai tifosi del Milan, insieme a Gonzalo Higuain, in Piazza Duomo. A distanza di qualche mese, però, l'entusiasmo del centrale rossonero ...

Milan - dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia : dopo la vittoria di ieri sera contro il Genoa, Gattuso è al lavoro per la prossima sfida contro l’Udinese di domenica sera. Il tecnico rossonero spera di recuperare Bonaventura, non ci sarà invece Biglia, come ha detto lo stesso tecnico dopo la gara contro il Genoa. L’altra certezza è l’assenza di Caldara e probabilmente di […] L'articolo Milan, dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - lesione al tendine d'Achille e al gemello mediale per Caldara : Ancora nessuna presenza in campionato e soltanto una partita giocata in stagione, in Europa League contro il Dudelange. L'inizio dell'avventura al Milan di Mattia Caldara è stato caratterizzato da ...

Infortunio Caldara - notizie shock per il Milan : “parziale lesione del tendine d’Achille” : Infortunio Caldara, le ultime notizie che arrivano da casa Milan sono davvero pessime per il tecnico Gattuso: i dettagli Infortunio Caldara – “AC Milan comunica che Mattia Caldara, in seguito all’Infortunio procuratosi durante l’allenamento di sabato scorso, è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del ...