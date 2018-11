Milan | Andrè Silva porta il Siviglia in testa alla Liga e ammette | “futuro? Sono ancora

Calciomercato Milan - il Siviglia riscatterà Andrè Silva : Sette gol in 11 presenze in Liga, compresi i due 'pesantissimi' realizzati nel successo sul Real Madrid: ad André Silva sono bastati pochi mesi per impressionare positivamente il Siviglia , club che ...

Calciomercato - dichiarazioni forti di De Jong sul Milan : “C’è confusione e non ci andrei - meglio l’Inter” : Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de Jong, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. ...

Milan - resta il mistero sulla squalifica di Andrea Conti : i rossoneri temono la sconfitta a tavolino : Il club rossonero ha inviato una mail al Giudice Sportivo per capire in quale campionato valga la squalifica di Conti, evitando così di rischiare eventuali sconfitte a tavolino Il Milan vuole vederci chiaro circa la squalifica di Andrea Conti, appiedato per tre turni per aver dato due pugni alla porta dello spogliatoio dell’arbitro dopo il match di Primavera tra i rossoneri e il Chievo. Spada/LaPresse La società di via Aldo Rossi non ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Andrey Rublev domina Liam Caruana. L’azzurro ko in tre set saluta Milano : Si conclude l’avventura del nostro Liam Caruana (n.622 del mondo) alle Next Gen ATP Finals 2018 di Milano. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 4-3 (7) 4-1 4-2 dal russo (n.68 del ranking) Andrey Rublev in 1 ora 4 minuti di partita, nel terzo match del gruppo B di questo torneo riservato ai migliori otto under21 del circuito. Un confronto che nei fatti si è deciso nel tie-break del primo set in favore del Tennista ...

Milan - che mazzata per Andrea Conti : il difensore rossonero squalificato 3 turni con la Primavera : Sceso in campo nel match contro il Chievo, il difensore del Milan è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo della Primavera Il Giudice Sportivo del Campionato Primavera 1, Alessandro Zampone, ha comminato una squalifica di tre turni al difensore del Milan, Andrea Conti, “perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara (Milan-Chievo Verona), impediva al medesimo di chiuderne la porta che ...

Milan - parla Andrè Silva : “Trasferimento? Volevo giocare” : Milan– Accolto da grande attaccante nell’estate del 2017, lasciato partire appena un anno dopo senza troppi rimpianti. Lo strano destino di Andrè Silva, punta portoghese che in rossonero non ha certo scritto grandi pagine di storia, ma che è riuscito a rivalutarsi nella fin qui breve avventura al Siviglia. Ceduto in prestito agli andalusi, l’ex […] L'articolo Milan, parla Andrè Silva: “Trasferimento? Volevo giocare” proviene da Serie ...

Le rivelazioni di André Silva - il portoghese esce allo scoperto : “l’addio al Milan? Non era quello che volevo” : L’attaccante portoghese ha parlato della sue esperienza al Milan, svelando come non avrebbe voluto lasciare il club rossonero L’esperienza in Liga lo sta rivitalizzando, André Silva però non dimentica il periodo trascorso in Italia con la maglia del Milan. Solo due i gol segnati in serie A, un numero migliorato considerevolmente in questo avvio di stagione in Spagna, dove l’ex Porto è riuscito a trovare la via della rete ...

André Silva è nato a Gondomar, il 6 novembre 1995, è un calciatore portoghese, attaccante del Siviglia, in prestito dal Milan, e della nazionale portoghese. Indicato da Cristiano Ronaldo come suo possibile erede, è un attaccante forte fisicamente e veloce oltre che dotato di un'ottima tecnica individuale.