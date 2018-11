Mike Shinoda in Italia per due date da headliner | il co-fondatore dei Linkin Park debutta

Mike Shinoda in Italia nel 2019 - il co-fondatore dei Linkin Park in concerto a Milano e Padova : biglietti in prevendita : Mike Shinoda in Italia nel 2019 terrà un concerto a Milano e un concerto a Padova nel mese di marzo. Il co-fondatore dei Linkin Park annuncia il tour europeo che farà tappa anche nel nostro Paese per due sole serate. Mike Shinoda sarà in concerto al Fabrique di Milano il 14 marzo prossimo e al Teatro Geox di Padova il 15 marzo. I biglietti per assistere ai concerti di Mike Shinoda in Italia nel 2019 saranno disponibili in prevendita per gli ...