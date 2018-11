Migranti | sbarco a Pozzallo | fermati 5 scafisti egiziani

Sbarco di 264 Migranti a PozzalloFermati cinque scafisti egiziani : La Polizia di Stato di Ragusa ha fermato 5 scafisti, secondo i testimoni, hanno condotto verso le coste Italiane, un´imbarcazione partita dalle coste libiche con 264 migranti. I migranti sono stati ospitati presso l´Hot Spot di Pozzallo per essere visitati e identificati dalla Polizia Scientifica. Segui su affaritaliani.it

Migranti - Mogherini : senza accordo sui porti di sbarco - operazione Sophia smantellata : "Continuare è nell'interesse dell'Italia" Secondo l'Alto rappresentante per la politica estera, "continuare con l'operazione Sophia è chiaramente nell'interesse dell'Italia, e l'Italia ha sempre ...

Nivin - i Migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

Nuovo sbarco nel Salento - 13 Migranti approdano nel porto di Otranto : LECCE - La motovedetta della Guardia costiera , impegnata nella consueta attività di Sar , Search and rescue, in mare, ha intercettato il natante ad alcune miglia dalla costa. A bordo di uno scafo ...

Nuovo sbarco sulle coste salentine - 71 Migranti rintracciati a Mancaversa : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Migranti : sbarco sindaci contro xenofobia : ANSA, - ORISTANO, 4 OTT - Un gommone sulla spiaggia di Santa Caterina di Pittinuri, costa occidentale della Sardegna: a bordo ci sono i sindaci dei cinque Comuni che partecipano alla rete Net-Med, ...

Mini sbarco di Migranti con un peschereccio nel mare di Avola : Un peschereccio di dieci metri è stato individuato a 500 metri dalla costa di Avola, nel Siracusano. Gli agenti del commissariato hanno iniziato le ricerche individuando sette migranti, di presunta ...

Aquarius - intesa Parigi-Madrid-Lisbona per spartirsi i Migranti | La Francia nega lo sbarco : Il Portogallo avrebbe raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi aveva negato l'approdo della barca con 58 migranti a bordo. Bruxelles si era chiamata fuori: "Non batte bandiera Ue e viene dalla Libia"

Aquarius - la Francia nega lo sbarco a Marsiglia della nave con 58 Migranti E attacca l'Italia : «Apra i suoi porti» : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc mentre la titolare francese degli Affari Europei, asupicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l'Italia in quanto porto più vicino e ...

