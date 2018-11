Migranti | Madrid | ‘Italia e Malta rifiutano di accogliere 12 salvati davanti alla Libia’

Aquarius - intesa Parigi-Madrid-Lisbona per spartirsi i Migranti | La Francia nega lo sbarco : Il Portogallo avrebbe raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi aveva negato l'approdo della barca con 58 migranti a bordo. Bruxelles si era chiamata fuori: "Non batte bandiera Ue e viene dalla Libia"