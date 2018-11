Migranti | la nuova strategia degli scafisti

Perché la crisi in Libano rischia di creare una nuova emergenza Migranti : Una situazione finanziaria molto precaria Al di là di quali siano le ragioni del lungo stallo di governo, esso sta avendo risvolti negativi sull'economia libanese . Il Paese ha al momento il terzo ...

Diseguaglianze - Migranti ed ex guerriglieri : la parabola della nuova Colombia : In Cent’anni di solitudine, l’opera di fama mondiale che gli valse il premio Nobel per la Letteratura, Gabriel García Márquez chiude il racconto affermando che «le stirpi condannate a cent’anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra». Pentito forse di tanto pessimismo, alla fine del suo discorso di accettazione del premio, a ...

Migranti - ia corteo Forza Nuova cita il ministro dell'Interno : 'Questi stupratori - come ha detto Salvini' : 'Questi stupratori... come ha detto Salvini, queste bestie...': al corteo fascista il capo di Forza Nuova ha citato il ministro dell'Interno. E'...

Perché è scoppiata una nuova lite sui Migranti tra Italia e Malta : 'Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in ...

Desirée Mariottini - Forza Nuova e Anpi in piazza a San Lorenzo/ Ultime notizie : buu razzisti contro Migranti : Desirée Mariottini, Forza Nuova e Anpi in piazza a San Lorenzo: saluti romani e buu razzisti contro due migranti scesi dal tram alla manifestazione di estrema destra. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Migranti Vicofaro in nuova struttura : ANSA, - FIRENZE, 26 OTT - A breve i Migranti ospitati nel locali attigui alla chiesa di Vicofaro potranno contare su una nuova struttura che, su richiesta della Regione Toscana, la Asl Toscana centro ...

Migranti : una nuova carovana pronta a partire verso gli Usa : ... i cosiddetti 'coyotes' che chiedono dai 4.000 agli 8.000 dollari a persona per viaggi spesso pericolosi, e sono più sicuri mentre attraversano alcuni dei Paesi più a rischio del mondo , come ...

Migranti : Wsj - pronta a partire nuova carovana verso Usa : Una seconda carovana di Migranti si sta formando sull'onda di quella già arrivata in Messico con l'obiettivo di varcare i confini degli Stati Uniti. Lo scrive il Wall Street Journal, segnalando che ...

La segretaria della Lega di Prato : La nuova pista ciclabile? Favorirebbe i Migranti : La nuova pista ciclabile di viale Montegrappa a Prato? Favorirebbe i migranti. Parola della segretaria della Lega pratese Patrizia Ovattoni, interevenuta in diretta radiofonica alla trasmissione "La Zanzara" di Radio 24.La leghista ha spiegato come, a suo dire, il progetto comunale di una pista ciclabile "possa essere una misura favorevole ai migranti, a discapito dei residenti pratesi. Noi, ovvero chi va a lavorare, di solito si sposta con la ...

Tensione alle stelle per l'arrivo dei Migranti in via di Salone. CasaPound annuncia : "Sarà una nuova Casale San Nicola" : Anche CasaPound , che a Rocca di Papa si era radunata attorno al Cas 'Mondo Migliore' per protestare , è entrata a gamba a tesa sulla questione. Oggi, infatti, da via Napoleone III è stato annunciato ...

L'Italia scopre una nuova rotta dei Migranti - dalla Germania : Matteo Salvini alla fine infila i panni del vincitore, ma qualche dubbio resta. Anche se da Berlino fanno sapere che sbarchi all’aeroporto non sono previsti, precisano anche che non sono previsti per questa settimana. dalla prossima si vedrà. E non è detto che sarà un replay di quanto avvenuto oggi. Oggi l’Italia ha scoperto che, oltre alla rotta balcanica, a quella mediterranea, a quella spagnola i flussi ...

Migranti - in Bosnia lungo la nuova rotta balcanica : ora l'emergenza è l'inverno : Dai radar dei media è scomparsa. Svanita nel nulla. Ma la rotta balcanica non si è mai chiusa. L'accordo raggiunto...

Migranti - l'appello della Aquarius ai Paesi Ue : "Dateci una nuova bandiera" : Dopo che le autorità di Panama hanno annunciato l'avvio del processo di cancellazione dai registri navali dell'imbarcazione, le Ong Sos Mèditerranèe e Medici Senza Frontiere fanno appello ai governi europei per assegnare una nuova bandiera all'Aquarius. Oppure, in alternativa, di fare pressioni su Panama per cambiare decisione."L'Europa non può permettersi il lusso di rinunciare ai suoi valori fondamentali". Così si legge in una nota di Sophie ...

Usa - nuova stretta sui Migranti : "O Green card o aiuti pubblici" : Un nuovo giro di vite sull'immigrazione da parte di Donald Trump. Secondo quanto riferisce il New York Times, l'amministrazione americana ha annunciato una stretta sul rilascio delle nuove Green card ai migranti che usufruiscono di benefici pubblici come l'assistenza alimentare, medica o l'alloggio. Questa decisione, secondo quanto riporta il quotidiano americano, potrebbe toccare milioni di persone che vivono negli Stati Uniti.Per il Nyt, "la ...