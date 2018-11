Migliorano le condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro con la riabilitazione e la

optimaitalia

(Di lunedì 26 novembre 2018)Un'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre l'aveva ridotto in coma farmacologico, ma ledi salute didei, recentemente diventato papà per la prima volta, sono ora in continuo miglioramento.Dimesso dopo un mese dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il chitarrista della band di Giuliano Sangiorgi sta affrontando una terapia diper recuperare a pieno tutte le funzioni in vista del ritorno in tour il prossimo anno con le date di Amore Che Torni Indoor 2019 nei palazzetti. Tour previsto per quest'autunno e posticipato dopo il malore che ha colpito il musicista nella sua casa in Salento il 17 settembre.A soccorrerlo nella piscina di casa era stata la moglie Clio Evans, incinta del loro primo figlio e all'ottavo mese di gravidanza. Il suo tempestivo intervento è stato determinante per la salvezza di, che è ...