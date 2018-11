Meteo | Lombardia | cielo coperto con ampie schiarite

Meteo : Lombardia - domani nuvole e pioviggine - massime in aumento : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La Lombardia resta ai margini di una serie di perturbazioni che interessano maggiormente l'Italia centro-meridionale. domani, secondo il bollettino Meteo dell'Arpa regionale, su tutta la regione inizialmente molto nuvoloso; copertura in attenuazione e qualche schiarita

Meteo : Lombardia - domani possibili piogge - temperature in calo : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla Lombardia è in atto un timido miglioramento del tempo, ma già tra domani e sabato ci sarà il passaggio di una moderata perturbazione di origine atlantica, la quale darà luogo a piogge diffuse in pianura e a nevicate sulle Alpi. temperature massime in lieve calo. S

Meteo : Lombardia - tempo stabile - minime in calo : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Nelle prossime ore è atteso sulla Lombardia un miglioramento che porterà a condizioni di tempo buono o al più variabile fino a giovedì. Venerdì è probabile l'ingresso di un fronte perturbato atlantico con piogge diffuse in pianura e nevicate sulle Alpi. Temperature mini

Meteo : Lombardia - domani nuvole - temperature in lieve aumento : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - In Lombardia precipitazioni sui rilievi e sulla pianura orientale, e temporanea intensificazione del vento in pianura. Da domani pomeriggio e fino a venerdì nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni e temperature in lieve aumento. Tra venerdì e sabato

Meteo : in Lombardia temperature in forte calo : Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Un flusso di aria fredda nordorientale interessa il Nord Italia fino a lunedì, determinando sulla Lombardia un calo forte delle temperature, temporanei rinforzi del vento in pianura, e annuvolamenti a ridosso dei rilievi con possibili deboli precipitazioni. Tra lunedì e

Meteo : in Lombardia tempo stabile - un po' di foschia in pianura : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Giornata di alta pressione oggi in Lombardia dove il tempo è stabile con qualche foschia o nubi basse in pianura, sereno altrove. Secondo le previsioni di Arpa regionale, nella giornata di domani l'altra pressione si sposterà verso nordest, ma il tempo in Lombardia rest

