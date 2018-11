Meteo | ancora maltempo al centrosud | temperature in calo fino a mercoledì

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna . Resta per oggi l’ Allerta arancione nella pianura Emilia na orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’ Emilia - Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...