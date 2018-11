Mercedes Classe X 350d 4MATIC | la prova de Il Fatto it – Lusso | cavalli e… pick up – FOTO

Mercedes-Benz Classe E - I prototipi del restyling di berlina e coupé : La prima è stata la wagon, ma ora anche i prototipi delle versioni berlina e coupé della Classe E restyling escono allo scoperto. La Mercedes-Benz è impegnata nei collaudi e il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2019.Nel frontale cambia tutto. I prototipi adottano il frontale già visto sulla station e ancora nascosto da protezioni aggiuntive. evidente l'intenzione di introdurre anche sulla Classe E il look più deciso e sportivo ...

Mercedes-Benz Classe E All-Terrain : Sottolineando le doti naturali della Stella più versatile della grande famiglia di Classe E, il centro di sviluppo di Sindelfingen ha realizzato la sorprendente E All-Terrain 4×42, presentata ieri in anteprima italiana a Milano all’hotel Mandarin Oriental e prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road. La All-Terrain 4×42 è frutto dell’ingegno […] L'articolo Mercedes-Benz Classe E ...

Mercedes Classe E All-Terrain 4×4 al quadrato : l’inarrestabile one-off conquista l’Italia [FOTO] : La sorprendente E All-Terrain 4×42 è stata prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road In un esclusivo evento svoltosi all’Hotel Mandarin Hotel di Milano è stata presentata in anteprima italiana la nuova e stupefacente Mercedes Classe E All-Terrain 4×42, frutto dell’ingegno di Jürgen Eberle. Da entusiasta off-road, il progettista ha osservato gli assi a portale della G 500 4×42 e si è chiesto se ...

Mercedes-Benz Classe C - Primo avvistamento della nuova generazione : Secondo le informazioni in nostro possesso, queste potrebbero essere le prime foto spia della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C. della quinta generazione della vettura si conoscono ancora poche informazioni, ma è logico immaginare un suo debutto non prima del 2020 visto che la Classe C attuale è stata appena sottoposta a un restyling.Design evoluto ma non rivoluzionato. Pur mancando ancora molto tempo al lancio, il prototipo di ...

Mercedes-Benz - Le immagini del restyling della Classe E Station Wagon : Il restyling della Mercedes-Benz Classe E potrebbe introdurre importanti novità a livello stilistico nel corso del 2019. A confermarlo sono le foto spia di una variante Station Wagon, messa per l'occasione a confronto con il modello attuale.Frontale nuovo per stare al passo con le cugine. Gli interventi classici di un restyling sono quelli relativi a paraurti, gruppi ottici e finiture. La Classe E ovviamente segue questa strada, ma se al ...

Nuova Mercedes Classe C - evoluzione della specie : Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Squadra che vince non si cambia, recita l’adagio. E infatti, quando si parla della Nuova Mercedes Classe C, campione di vendite del costruttore tedesco con i suoi modelli berlina, station wagon, coupé e cabriolet, più che di cambiamento si deve parlare di ...

Mercedes a Padova : dalla HyPer A-Class alla Classe A : Ad Auto e Moto d’Epoca, il presente e il futuro di Mercedes-Benz continuano a parlare coerentemente con il passato, affidando ad affascinanti concept car il compito di anticipare soluzioni adottate diversi anni dopo dalla produzione di serie. In occasione del Salone di Padova, con la HyPer A-Class, alla fine degli anni 90, Mercedes-Benz offre una […] L'articolo Mercedes a Padova: dalla HyPer A-Class alla Classe A sembra essere il ...

Mercedes Classe C : i segreti del successo del modello più apprezzato della Casa di Stoccarda [FOTO] : La Classe C è il modello Mercedes di maggior successo: nel 2017 sono stati oltre 415.000 gli esemplari venduti tra berline e station wagon Forte di numerose modifiche, la Mercedes Classe C affronta il suo quinto anno di produzione confermandosi la serie Mercedes di maggior successo. A livello estetico i punti di forza della rielaborazione sono rappresentati dal frontale e dal design di fari e luci posteriori mentre, la tecnologia a bordo, ...

KITT vs MBUX : ovvero Mercedes Classe A contro Supercar - le auto intelligenti : Oggi la guida autonoma è sinonimo di elettrico, se pensiamo ai recenti concept proposti da più o meno tutte le case automobilistiche. Due innovazioni destinate a migliorare la nostra vita e il nostro ambiente, due innovazioni che sembrano andare di pari passo in un vero rapporto simbiotico. Un futuro che sembra così vicino, ma che in realtà è ancora ben distante. Negli anni ottanta, però, la trazione elettrica era l’ultimo dei pensieri negli ...

Mercedes-Benz Classe S - Nel 2020 con guida autonoma di Livello 3 : Come da tradizione, fatta eccezione per l'Mbux della nuova Classe A, sarà la Classe S a introdurre nuove tecnologie all'interno della gamma della Mercedes-Benz. Attesa per il 2020, la nuova generazione dell'ammiraglia porterà al debutto svariate dotazioni totalmente inedite per la Stella, tra le quali spiccherà un sistema di guida autonoma di Livello 3, già disponibile, ma non abilitato, su altre concorrenti come l'Audi A8.Si parte dall'alto, ma ...

Nuova Mercedes Classe G : anteprima italiana a 4x4Fest : Al 4x4Fest di Carrara, principale appuntamento italiano dedicato al mondo off-road in programma dal 12 al 14 ottobre, anteprima italiana di Nuova Classe G, sogno di ogni appassionato di off-road, ospite d’onore del Club Mercedes G Italia, nello stand di Desartica Adventures. Rinnovata sia nel design che nella meccanica, la Nuova G porta la Nuova […] L'articolo Nuova Mercedes Classe G: anteprima italiana a 4x4Fest sembra essere il primo su ...

La nuova Mercedes Classe G al 4x4Fest di Carrara : Dal 12 al 14 ottobre torna il 4x4Fest di Carrara, immancabile appuntamento per gli amanti della guida in fuoristrada e dell’outdoor. Attesa protagonista della diciottesima edizione, la nuova Classe G che per la sua anteprima italiana è l’ospite d’onore del Mercedes G Club Italia, nell’area espositiva di Desartica Adventures Anche quest’anno il 4x4Fest di Carrara, il principale appuntamento italiano dedicato al mondo off-road, dedica agli ...

Mercedes Classe B e Mercedes-AMG A 35 - la famiglia delle compatte di espande : Un tipo di carrozzeria quasi estinto dal fenomeno sport utility. La fortuna della Classe B? Essersi messa sulle spalle la clientela orfana della vecchia Classe A che, prima di diventare una hatchback ...

Mercedes-Benz Classe B : la nuova generazione fa il suo esordio a Parigi : Stile completamente rinnovato per la monovolume della Stella, funzionale come sempre ma sportiva ed esclusiva come mai prima...