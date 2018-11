Mercato Inter | i nerazzurri pensano ad un futuro parametro zero | Mangala del City RUMORS

CalcioMercato Inter - nel mirino ci sarebbe Verratti (RUMORS) : Sono quotidiani i rumors di mercato che riguardano l'Inter. Ormai l'arrivo del nuovo dirigente Beppe Marotta, ex ad della Juventus, ha scaldato l'ambiente, che ha salutato felicemente la notizia del suo approdo in nerazzurro. Beppe sta lavorando, insieme allo staff, sulle prossime mosse di mercato. Negli scorsi giorni, sulle nostre pagine on-line, riportavamo la notizia che i milanesi sono molto Interessati a Milinkovic Savic, attualmente ...

Mercato Inter - Karamoh : 'Tornerò in nerazzurro - non vogliono un Coutinho bis' : Ha le idee chiare Yann Karamoh, l'esterno di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al club francese del Bordeaux. Il giocatore ha tutte le intenzioni infatti di tornare all'Inter, subito dopo l'esperienza in Francia. La decisione di accasarsi al Bordeaux è stata dettata dalla sua voglia di trovare continuità. Karamoh è un giocatore dalle alte qualità tecniche, e l'esperienza con un altro prestigioso club non potrà sicuramente che ...

Inter - ecco la svolta Marotta sul Mercato : Beppe Marotta è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura all' Inter . E, secondo il Corriere dello Sport , porterà una nuova filosofia per il mercato: i big saranno cedibili di fronte a offerte alte, mentre si cercheranno giocatori già abituati a vincere .

CalcioMercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

CalcioMercato - Modric : Inter o Real Madrid? Il punto della situazione : Modric voleva cambiare aria , andar via da Madrid, magari raggiungendo all'Inter un tris di croati con cui aveva condiviso una finale di Coppa del Mondo , Brozovic, Perisic e Sime Vrsaljko, arrivato ...

Nainggolan e le voci di Mercato : tante proposte dalla Premier ma giura amore all’Inter : Raja Nainggolan ha scelto di vestire la maglia dell’Inter rifiutando in passato anche offerte economicamente superiori come quella del Chelsea Raja Nainggolan giura amore all’Inter. Il progetto nerazzurro piace al Ninja, il quale non sembra proprio voler ascoltare le sirene dalla Premier League. Il calciatore belga, parlando ad ESPN, ha rivelato le tante proposte giunte prima del sì all’Inter: “Il Chelsea ...

CalcioMercato - intrighi internazionali : sono missioni da Juve : TORINO - Dal campo al mercato. La Juve sfida l' Europa non soltanto sul terreno della Champions League: il confronto si allarga alle finestre di Calciomercato, la prima praticamente dietro l'angolo, a ...

CalcioMercato : a gennaio possibile duello tra Inter e Roma per Rafinha (RUMORS) : Il Calciomercato potrebbe rivelare delle vere e proprie sorprese. Una di queste potrebbe essere l'arrivo di Rafinha, attualmente in forza al Barcellona, in casa Roma. Qui infatti la società sta cercando un valido sostituto per rinforzare il centrocampo, monco dopo l'addio di Strootman. Un rinforzo che a Eusebio Di Francesco farebbe davvero comodo. Ma sulla strada per il ritorno del brasiliano nella Serie A potrebbero esserci alcuni ostacoli da ...

CalcioMercato - è sfida Inter-Juventus-Napoli : lotta per Tonali - Andersen e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus-Napoli: lotta per Tonali, ...

Mercato Inter - Kabak : Ausilio vorrebbe bloccarlo già a gennaio (RUMORS) : I rumors di Mercato ormai si susseguono senza sosta. Sono tantissime le indiscrezioni che arrivano da più squadre, ma al momento ovviamente molte rimangono delle ipotesi plausibili. Chi si sta guardando intorno è proprio l'Inter. I nerazzurri infatti sono alle prese con tantissime novità che, a breve, dovrebbero arrivare sulla sponda milanese. Primo tra tutti il gran colpo nella dirigenza, ovvero Beppe Marotta, tanto atteso alla corte del ...

Juventus - Dybala : “L’interesse del Bayern? Non penso al Mercato” : “Giornata indimenticabile“. Paulo Dybala torna dall’Argentina carico di entusiasmo grazie al gol segnato al Messico, il primo in assoluto per lui con la maglia dell’Albiceleste, con la quale ha collezionato 18 presenze. Per la Joya è il settimo centro stagionale, dopo i 6 in maglia bianconera, i 4 in Champions e i 2 in serie A. Legato alla Juventus da un contratto fino al 2022, resta comunque un nome tra i più ...

Mercato Inter - Marotta ci riprova per Milinkovic : i dettagli - occhio a Colidio - : Il ds nerazzurro nelle riunioni a Nanchino con i vertici Interisti, come riporta il Corriere dello Sport, ha messo in cima alla lista di Mercato Sergej Milinkovic Savic . Le richieste di Lotito ...

Inter - il vero colpo è Marotta : adesso sarà più semplice fare Mercato : Prendendo Marotta, l'Inter si è assicurata un dirigente che ha numerose conoscenze e amicizie nel mondo del calcio

Mercato Inter - il Palmeiras vuole Gabigol : sul piatto Luan Teixeira e Luan Candido : Diciassette gol e due assist in 33 partite di campionato col Santos: Gabigol guarda tutti dall'alto nella classifica marcatori del campionato brasiliano e l' Inter sembra aver trovato l'acquirente ...