Meghan Markle | bookmakers scatenati | la duchessa aspetta due o tre gemelli?

Meghan Markle incinta di due gemelli? I bookmakers scommettono e il sistema va in tilt : Il termine della gravidanza di Meghan Markle è previsto per la prossima primavera e la Duchessa di Sussex non riesce più a nascondere le dolci forme sotto gli abiti indossati ai vari...

Meghan Markle incinta di due gemelli? : Lo scorso 15 ottobre la Duchessa di Sussex Meghan Markle, moglie del principe Harry, aveva annunciato al mondo la sua prima gravidanza. Allo stato attuale non è ancora possibile conoscere il sesso del nascituro, ma in Gran Bretagna è già febbre per l'erede.I bookmakers d'Oltremanica infatti sono impazziti perché è molto probabile secondo loro che la donna partorirà due o tre gemelli, in quanto si tratta di una situazione molto tipica di ...

Meghan Markle incinta di due gemelli? I bookmakers scommettono e il sistema va in tilt : Il termine della gravidanza di Meghan Markle è previsto per la prossima primavera e la Duchessa di Sussex non riesce più a nascondere le dolci forme sotto gli abiti indossati ai vari eventi in cui è richiesta la sua presenza. In molti però sostengono che Meghan e il principe Harry potrebbero avere due o tre gemelli. Le scommesse del bookmakers sono state così tante da mandare in tilt il sistema. Occhi puntati, dunque, sul pancione di Meghan ...

Una tempesta su Meghan Markle : visita la moschea dei terroristi islamici : Passino pure gli strappi al protocollo. Ma ora la duchessa Meghan Markle rischia davvero di perdere la tanto sudata popolarità tra i sudditi di Sua Maestà. La neo-moglie del principe Harry, infatti, è ...

Harry e Meghan Markle si trasferiscono in campagna e nonno Carlo svela il nome del royal baby in arrivo : Harry e Meghan si trasferiscono in campagna. Il Duca e la Duchessa del Sussex traslocheranno all’inizio del 2019 nel cottage Frogmore, una residenza nel parco del castello di Windsor, dove Meghan finirà di trascorrere la gravidanza in attesa della nascita del primo figlio in primavera. Lo ha annunciato un portavoce di Kensington Palace, la magione di Londra dove vivono attualmente, in un appartamento vicino a quello dell’altra giovane coppia ...

Il principe Harry e Meghan Markle lasciano Kensington Palace : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiHarry e Meghan lasciano Kensington Palace: a quanto pare si sposteranno fuori Londra, a Frogmore Cottage nella tenuta di Windsor, in modo da avere uno spazio extra per ospitare mamma Doria, che – a quanto si dice – starà probabilmente con loro per dare una mano al/la piccolo/a in arrivo. Harry ne sarebbe felice e vorrebbe organizzare per lei un’intera ...

Meghan Markle - che vuole scrivere da sola i suoi discorsi : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiStacanovista, workalcoholic, per dirla all’americana, molto esigente. Nei primi sei mesi da duchessa del Sussex, l’ex attrice americana Meghan Markle ha portato un vento nuovo, o meglio un «uragano» sulla monarchia britannica. Qualche giorno fa il Daily Mail ha raccontato la (presunta) singolare abitudine della moglie di Harry: svegliarsi alle cinque e ...

Meghan Markle e il principe Hary - la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione : Quel che è certo è che il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry è diventata una favola globale che tutto il mondo segue. Meghan Markle una despota? 'Ai ferri corti anche con Kate Middleton.

Il principe Harry e Meghan Markle lasciano Kensington Palace - : La coppia reale inglese si trasferirà fuori Londra prima della nascita del loro figlio. Secondo indiscrezioni alla base del trasferimento ci sarebbero alcune tensioni con Will e Kate

Meghan Markle e il principe Harry - si avvicina l'arrivo del Royal Baby : Il principe Harry e Meghan Markle, la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione. La coppia ha scelto di lasciare Kensington Palace per trasferirsi in campagna a inizio del...

Harry e Meghan Markle - la decisione in vista della nascita del royal baby : Ultimamente sono uscite notizie poco lusinghiere su Meghan Markle. Qualcuno, addirittura, ipotizza che sia già finito l’idillio tra la moglie di Harry e duchessa di Sussex e i sudditi britannici dopo le ultime indiscrezioni fuoriuscite da Buckingham Palace. Cosa è successo? Meghan sarebbe finita nel mirino di stampa e opinione pubblica per alcune spifferate di un insider alla testata britannica The Mail on Sunday. I rapporti sarebbero tesissimi, ...

Meghan Markle : il fisco bussa alle porte di Buckingham Palace : Non è periodo calmo e tranquillo per Meghan Markle, la neo duchessa di Sussex. Non sono bastati i colpi di testa e il carattere schivo della moglie di Harry a mettere in cattiva luce la Corte inglese, ...

Harry e Meghan Markle - la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione : Il principe Harry e Meghan Markle, la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione. La coppia ha scelto di lasciare Kensington Palace per trasferirsi in campagna a inizio del...

Meghan Markle non può parlare alla regina : ecco perché : Vietato parlare alla regina Elisabetta II a cena: e questo vale per tutti, anche per Meghan Markle. Niente di strano, si tratta di semplici regole di etichetta, come spiega l"Express. Un pranzo con la sovrana presenta infatti molte regole, che potrebbero essere considerate bizzarre, ma in realtà seguono da secoli un rigido protocollo di natura estremamente razionale.Essendo il capo della nazione - e del Commonwealth e della Chiesa Anglicana - ...