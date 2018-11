«Meghan e Kate non vanno d’accordo» | tensione a Kensington Palace

Sarah Ferguson rivela : “Lady Diana sarebbe fiera di Kate e Meghan” : Sarah Ferguson parla per la prima volta di Lady Diana, svelando che avrebbe avuto un ottimo rapporto con Kate Middleton e Meghan Markle. L’ex moglie di Andrea di York, secondogenito della Regina Elisabetta, è stata ospite di Good Morning Britan, dove ha parlato del suo rapporto con la madre di William e Harry, ma anche delle nuore della Principessa del Popolo. “sarebbe fiera – ha raccontato Sarah, parlando di Diana -. Avrebbe ...

Sarah Ferguson rivela : “Lady Diana sarebbe fiera di Kate e Meghan” : Sarah Ferguson parla per la prima volta di Lady Diana, svelando che avrebbe avuto un ottimo rapporto con Kate Middleton e Meghan Markle. L’ex moglie di Andrea di York, secondogenito della Regina Elisabetta, è stata ospite di Good Morning Britan, dove ha parlato del suo rapporto con la madre di William e Harry, ma anche delle nuore della Principessa del Popolo. “sarebbe fiera – ha raccontato Sarah, parlando di Diana -. Avrebbe ...

Sarah Ferguson : «Lady Diana sarebbe orgogliosa di Kate e Meghan» : Quell'amicizia speciale tra Lady Diana e Sarah FergusonQuell'amicizia speciale tra Lady Diana e Sarah FergusonQuell'amicizia speciale tra Lady Diana e Sarah FergusonQuell'amicizia speciale tra Lady Diana e Sarah FergusonQuell'amicizia speciale tra Lady Diana e Sarah FergusonQuell'amicizia speciale tra Lady Diana e Sarah FergusonNiente piccoli dispetti, né gelosie. Lady Diana sarebbe stata una suocera adorabile per Kate Middleton, moglie del ...

Kate Middleton e Meghan Markle : è guerra aperta. La prova nei look identici : La tensione è sempre più alta tra Kate Middleton e Meghan Markle. Voci sul loro rapporto sempre più teso si rincorrono ormai da giorni. Mentre fonti vicine a Palazzo parlano di una Duchessa del Sussex tirannica e insopportabile, non solo per i membri del suo staff ma anche per la cognata. A riprova che le due donne non si possono vedere, la scelta di comparire a poche ore di distanza a due diversi eventi con look praticamente identici e dello ...

Kate Middleton - passione per i cerchietti. Ma c’è un motivo dietro : “C’entra Meghan Markle” : Kate Middleton, ogni giorno ne scopriamo una. Tralasciando le voci sul suo presunto malessere, quelle sulla sua salute che da mesi starebbe preoccupando i sudditi, ultimamente stanno uscendo diversi altarini sui look sfoggiati dalla duchessina, da sempre considerata icona fashion, oltre che regina di outfit riciclati. A questo ultimo proposito, abbiamo scoperto di recente il perché di tanta monotonia agli ultimi eventi ufficiali. Okay indossare ...

Kate Middleton prende le distanze da Meghan Markle : nuovi accessori e attività separate : I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle sono peggiorati negli ultimi tempi. E la moglie di William ha deciso di prendere le distanza dalla cognata in modo concreto. Fonti vicine a Palazzo parlano di tensioni tra le due donne, aumentate in concomitanza del rientro dalla maternità della Duchessa di Cambridge e della gravidanza di Meghan. Pare che le incomprensioni tra le due donne siano diventate insormontabili, al punto che Kate in accordo ...

Meghan Markle e il principe Harry sostituiscono William e Kate : ... IPA Kate Middleton e il principe William contro il bullismo e i social - SCOPRI Durante il gala Meghan e Harry hanno incontrato molti artisti arrivati da tutto il mondo per partecipare alla charity: ...

Harry e Meghan prendono il posto di Kate e William allo shiow per artisti in difficoltà : Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiHarry e Meghan al ...

Kate Middleton è stufa che Meghan Markle le rubi sempre la scena : , Continua sotto la foto, C'è forte rivalità tra le due , secondo la stampa britannica, Alcuni esperti della Royal Family credono che Kate Middleton stia mostrando al mondo come sarà la sua figura ...

Meghan e Kate stesso chignon. Chi copia l’altra? : I raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di Kate e MeghanI raccolti di ...

Kate e Meghan - gara di orecchini per il compleanno del Principe Carlo : Kate e Meghan al compleanno del Principe CarloKate e Meghan al compleanno del Principe CarloKate e Meghan al compleanno del Principe CarloKate e Meghan al compleanno del Principe CarloKate e Meghan al compleanno del Principe CarloIn attesa di quello che potrebbe essere il culmine della sua «carriera» reale, l’incoronazione, il Principe Carlo ha festeggiato ieri il suo settantesimo compleanno, con una festa ultra esclusiva organizzata dalla ...

Uk : Harry il più amato dagli Inglesi - Kate Middleton batte Meghan Markle : Nonostante spopoli per i suoi outfit e per la dolce attesa Meghan Markle è riuscita a conquistare solo poco più della metà dei sudditi di Sua Maestà. La nuova classifica di YouGov, l’istituto di ricerca inglese, non lascia spazio a dubbi: Harry con la sua spontaneità piace eccome se piace, tanto da superare la nonna in popolarità, mentre Meghan deve accontentarsi solo della sesta posizione (solo il 55% degli intervistati ha espresso una ...

UK - Kate Middleton batte Meghan Markle in popolarità e Harry piace agli inglesi più della Regina : Nonostante spopoli per i suoi outfit e per la dolce attesa Meghan Markle è riuscita a conquistare solo poco più della metà dei sudditi di Sua Maestà. La nuova classifica di YouGov, l’istituto di ricerca inglese, non lascia spazio a dubbi: Harry con la sua spontaneità piace eccome se piace, tanto da superare la nonna in popolarità, mentre Meghan deve accontentarsi solo della sesta posizione (solo il 55% degli intervistati ha espresso una ...

Meghan Markle - è crisi. Harry la oscura e Kate Middleton resta la preferita : Meghan Markle è sempre più in crisi. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, la Duchessa del Sussex è solo sesta nella classifica dei reali più amati. Addirittura i sudditi preferiscono a lei il Principe Filippo, il 97enne marito di Elisabetta, ormai ritirato a vita privata da un paio d’anni. Un vero smacco per Meghan che sembrava aver conquistato il cuore della gente durante il tour in Oceania. A sorpresa chi ha ottenuto il ...