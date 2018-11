Max Allegri e Ambra | la famiglia “si allarga”

attualitavip.myblog

(Di lunedì 26 novembre 2018) MassimilianoAngiolini si sposeranno presto e, secondo il settimanale Gente, la cicogna potrebbe essere già in volo. Pizzicati per le vie di Milano, dove hanno preso casa insieme, il tecnico bianconero e l’attrice si tengono per mano e mostrano un piglio sicuro davanti ai flash che li seguono. Lei è coperta da un cappotto che ben potrebbe nascondere eventuali dolci curve, lui si fa carico di pacchi e pacchetti.I rumors su una eventuale gravidanza circolano da tempo e l’entourage di entrambi pare essere d’accordo nel confermare che entrambi ne sarebbero ben felici. Lui è già padre di Valentina, splendida 24enne innamorata di Piero Barone de Il Volo, e di Giorgio, 7 anni, avuti da due precedenti relazioni.è mamma di Jolanda, 14 anni, e Leonardo, 12, figli di Francesco Renga.e la ex ragazza di Non è la Rai si sono incontrati due anni e ...