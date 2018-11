Maturità | tra le nuove regole due prove invece di tre e domande aggiuntive all' orale

Maturità - cancellata la III prova - La II prova scritta potrà essere mista : E' stata cancellata la terza prova: è una delle novità introdotte dal Miur per la Maturità 2019 . Tra le altre cose, nello scritto, ci potrà essere una prova mista. Mentre la prova orale "accerterà ...

Jack Savoretti : “Singing To Strangers” a marzo in uscita l’album della Maturità : Dopo il successo di “Sleep no More” e del tour che lo ha visto protagonista nei principali teatri d’Italia con un gran finale al Teatro della Fenice di Venezia insieme all’artista internazionale Kyle Minogue, Jack Savoretti torna con un nuovo progetto discografico “Singing To Strangers”, in uscitail 22 marzo 2019. Il disco, prodotto da Cam Blackwood (George Ezra), è stato registrato a Roma durante l’estate, nello studio di Ennio ...

Maturità 2019 - ministro Bussetti : “Via la tesina dall’esame”. Poi riprende i prof che comunicano sui social : “Sono contrario” : La tesina all’esame di Maturità 2019 non ci sarà. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in un’intervista a Studenti.it. Dopo le ultime novità, comunicate alle scuole tramite una circolare e incentrate sulle modifiche alle prove scritte, il Miur ha deciso di introdurre un ulteriore cambiamento. Una riforma della scuola ancora in itinere che, ha specificato l’ex professore di educazione fisica, non ...

"L'esame di Maturità senza traccia storica? Mi fa paura - non si diventa uomini senza sapere quello che è successo prima" : "Mi fa molta paura che abbiano tolto la storia dall'esame di maturità, perché non si diventa uomini senza sapere quello che è successo prima". Così Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah, prima di salire sul palcoscenico del teatro Carlo Felice per l'incontro con le scuole della Liguria organizzato dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea per ricordare ...

Maturità 2019 - Bussetti a Tgcom24 : 'L'interesse dei ragazzi è la nostra priorità' : "Noi lavoriamo per i ragazzi e vogliamo metterli nelle condizioni di esprimere tutto il loro talento, le loro attitudini e non solo le loro capacità. Vogliamo essere attenti ai loro bisogni. Vogliamo ...

Scuola - la Maturità 2019 cambia : il Miur illustra tutte le novità/ Focus sulle griglie di valutazione : Scuola, la maturità 2019 cambia: il Miur illustra tutte le novità. Focus sulle griglie di valutazione che i professori utilizzeranno per assegnare i voti durante l'esame(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:19:00 GMT)