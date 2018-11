Maturità | arriva la seconda prova “mista” Al classico possibile il test “greco-latino”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 novembre 2018) Mancano sette mesi allama per i giovani del quinto anno il patema inizia oggi, con la pubblicazione dei quadri di riferimento per la predisposizione e lo svolgimento degli scritti della nuova, che debutterà a giugno con le regole previste dal decreto legislativo 62 del 2017. Dalla composizione della traccia del liceoal numero di quesiti che saranno proposti allo scientifico ad una serie di novità che ha voluto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Intanto gli scritti saranno due invece di tre, con l’eliminazione della terza, elaborata dalle commissioni, e una conseguente maggiore attenzione alle prime due prove, predisposte a livello nazionale.A svelare qualcosa in più sulle singole prove sono le regole inviate oggi da viale Trastevere alle scuole. Il prossimo 19 giugno, data della prima, i maturandi dovranno innanzitutto dimostrare di ...