Marte – missione inSight | in diretta su Focus l’atterraggio della sonda sul Pianeta Rosso

davidemaggio

: - Tecno__Android : - MolitiernoMargh : Lanciata InSight, la missione per svelare l’interno di Marte - AstroGiornale : La sonda statunitense Insight per lo studio della struttura interna di Marte è stata realizzata con molti contribut… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)Evento speciale in arrivo su. Il canale 35 del digitale terreste seguirà insu, programmato per le 20.53 italiane di oggi. L’approfondimento verrà trasmesso dal centro di controllo Altec di Torino e verrà condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami.Partita da Vandenberg (California) lo scorso 5 maggio, laè stata sviluppata dalla Nasa e contiene al suo interno un sismografo prodotto in Germania e un rilevatore di calore francese; non mancano però anche dei pezzi italiani come un misuratore laser e una bussola spaziale denominata Star Tracker. Il nomenavicella,, è un acronimo di INterior exploration using Seismic Investigation, Geodesy and Heat transport (esplorazione interna con indagini sismiche, geodetiche e trasdel calore).L’operazione è tanto importante ...