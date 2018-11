Mara Venier leader con Domenica In | Barbara D’Urso sconfitta

Domenica In - botta e risposta tra Mara Venier e Stefano Zecchi : 'Andrebbe arrestata' : FUNWEEK.IT - Si è aperta tra le scintille la puntata di Domenica In del 25 novembre: al centro del dibattito, la giornata contro la violenza sulle donne, argomento che poi ha lasciato spazio anche ad ...

Renato Zero dice cose mai dette all'amica Mara Venier. Ecco cosa ha confessato : Uno strepitoso Renato Zero è stato ospite di Mara Venier, magnifica padrona di casa a "Domenica In". Si è raccontato con la semplicità dei grandi artisti: "Gli inizi sono stati difficili, uscivo con ...

Domenica In - Mara Venier zittisce Zecchi : “Hai avuto un figlio a 59 anni” : Scintille a Domenica In tra la Venier e il professor Zecchi: argomento del dibattito, nel corso della giornata contro la violenza sulle donne, la maternità anche in età avanzata, grazie alle testimonianze di donne celebri e comuni diventate mamme ben oltre i 40. Mara Venier ha raccontato la storia di una donna diventata mamma a 63 anni. La reazione di Zecchi è stata abbastanza dura e ha affermato che la signora in questione andrebbe ...

Domenica in - Renato Zero arriva con tre ore di ritardo (e Mara Venier anticipa l'ingresso di Vanessa Incontrada) : Renato Zero ha monopolizzato la puntata di Domenica In di Mara Venier appena andata in onda, soprattutto per le tre ore di ritardo del cantautore romano a causa di un errore dello stesso artista 68enne (la conduttrice ha anticipato l'ingresso in studio di Vanessa Incontrada).Una volta chiarito l'equivoco, ecco cosa ha detto l'interprete di Cercami a proposito della Zerofollia: Si tratta di un virus che può essere curato comprando i miei ...

Domenica In - Mara Venier sbotta in diretta : “Non sono rinco…” : Mara Venier a Domenica In: “Pensano che io sia rinco…!” Puntata decisamente movimentata quella di Domenica In di oggi, 25 novembre 2018: la padrona di casa Mara Venier ha infatti sbottato in diretta, durante l’intervista a Vanessa Incontrada, dicendo alla sua ospite: Ogni tanto pensano che io sia rinco… Tra le risate del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma e quelle ...

Vanessa Incontrada arrabbiata a Domenica In : Mara Venier la difende : Domenica In, Mara Venier a Vanessa Incontrada: “Ti hanno fatto del male” Mara Venier ha appena finito di intervistare a Domenica In la popolare attrice di origini spagnole Vanessa Incontrada. In questa circostanza la popolare conduttrice ha voluto chiederle un parere su tutta la polemica inerente al fatto che molti l’abbiano criticata sui social per aver messo su qualche chilo in più. A questo punto Vanessa Incontrada si è ...

Vanessa Incontrada/ Mara Venier e la torta di compleanno : "Per chi dice che siamo grasse..." - Domenica In - - IlSussidiario.net : Vanessa Incontrada torna in tv ospite del salotto televisivo di 'Domenica In' di Mara Venier per raccontarsi in un'intervista esclusiva

Alessandra Martines/ Mara Venier elogia Cyril Descours - lei la gela : "Non stiamo più insieme" - Domenica In - - IlSussidiario.net : Alessandra Martines è ospite a 'Domenica In' di Mara Venier: l'attrice e ballerina è pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale

Domenica In - disastro di Renato Zero : tre ore di ritardo. Clamorosa scelta di Mara Venier : rischia tutto : A Domenica In , il disastro Renato Zero . Super-ospite d'onore di Mara Venier nella puntata di Domenica 25 novembre, il cantante ha avuto qualche grosso contrattempo. Il ritardo è clamoroso e lo ...

Domenica In - Alessandra Martines sconvolge Mara Venier : 'Come è finita con mio marito' : Subito uno scoop a Domenica In , il contenitore Domenicale di Rai 1. In studio da Mara Venier c'è Alessandra Martines , la mitica e bellissima interprete, tra le varie, di Fantaghirò , la quale nel ...

Domenica In - Mara Venier la fa grossissima : 'Io ballo con lui' - sfida totale a Barbara D'Urso : Riprende la battaglia tra Domenica In e Domenica Live , Mara Venier contro Barbara D'Urso , Rai 1 contro Canale 5. E la Venier annuncia su Instagram il jolly con cui proverà a imporsi nella sfida all'...

Mara Venier bacia Renato Zero : «Oggi si balla con il mio Renatino» : 'Oggi si balla con il mio Renatino'. E poi il bacio, affettuoso, tra due grandi amici. Mara Venier annuncia con un video su Instagram il grande ospite di Domenica In: Renato Zero. Il calo delle ...

Domenica In - Mara Venier vola alto : boom di super ospiti - anche Renato Zero : Grandi nomi nella puntata del 25 novembre. Oltre al re dei "sorcini" anche Leonardo Pieraccioni, Vanessa Incontrada...

Simona Ventura in tv dice Mara Venier non so chi sia : Piero Chiambretti al suo programma “La repubblica delle donne”, ha avuto come ospite Simona Ventura. Nel corso della trasmissione si è parlato anche di Mara Venier, con la quale la Ventura non sarebbe più in buoni rapporti, ma anche ieri sera la Ventura ha lanciato una nuova frecciatina alla Venier. Alfonso Signorini ha provato a metterla in difficoltà ha domandato : “Ha goduto Mara Venier di questa separazione?”. La Ventura, in ...