Manovra | vertice a Palazzo Chigi | ‘Reddito e pensioni | platea non si tocca Ma pronti

Manovra - vertice a Palazzo Chigi "Non è una questione di decimali" : “Non è una questione di decimali, obiettivo del Governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo. Confermati gli obiettivi già fissati, in particolare sulle pensioni, sul reddito di cittadinanza e sulla tutela del risparmio”. È quanto dichiarano il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Vertice Governo - emendamenti alla Manovra per cercare l’accordo con Bruxelles : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...

Manovra : stasera vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...

Il governo è pronto a trattare con Bruxelles : stasera vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi : Il governo sembra essere disposto a trattare con la Commissione europea e questa sera, al vertice sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria, discuteranno delle misure da limare e delle proposte da avanzare a Bruxelles.Continua a leggere

Manovra - vertice lunedì sera a Palazzo Chigi. Salvini su deficit : «2 - 2 o 2 - 6. Non ci attacchiamo ai decimali» : Il premier vedrà i due vice e il ministro dell’Economia Giovanni Tria per stabilire come proseguire la trattativa con Bruxelles...

Manovra - vertice Conte-Juncker : «Confronto con Ue può evitare procedura di infrazione» : L'incontro ha ribadito l'apertura di un dialogo in un clima di rispetto reciproco, dobbiamo continuare a dialogare». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa a Bruxelles...

Manovra - in corso vertice Conte-Tria-Juncker |Il premier : "Non litighiamo - we are friends" : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo".

Manovra - vertice Juncker-Conte-Tria Di Maio : quota 100 solo l'inizio - obiettivo è quota 41 : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelle s tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. 'La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono ...