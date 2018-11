Manovra | terminato vertice a Palazzo Chigi | confermati gli obiettivi

agi

(Di lunedì 26 novembre 2018) E'ilsullatra il premier, Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. L'incontro è durato circa un'ora. "Non è una questione di decimali, obiettivo del governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo.gligià fissati, in particolare sulle pensioni,sul reddito di cittadinanza e sulla tutela del risparmio", affermano in una nota congiunta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.