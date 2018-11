Manovra - tassa unica sulla casa per tagliare 200mila aliquote : Per provare ad archiviare il caos, si è fatta strada fra gli emendamenti “segnalati” alla legge di bilancio la «nuova Imu», che unifica in un’imposta sola le attuali Imu e Tasi. E punta a prosciugare anche l’oceano delle aliquote, oltre 200mila...

Manovra - Lega : ‘Tassa unica sulla casa’. Confedilizia : ‘Riforma nasconde aumento’ : Una sorta di riforma dell’Imu per varare una tassa unica sulla casa. È la proposta contenuta in un emendamento dalla Lega alla Manovra. La “nuova Imu” sostituirebbe l’attuale imposta municipale sugli immobili e il tributo per i servizi indivisibili, cioè la Tasi: l’emendamento è firmato dal parlamentare Albero Gusmeroli ed è fra le proposte ‘segnalate’ dai gruppi. L’imposta continuerebbe a non ...

Così la Manovra aumenta la tassa sulla casa : smascherato il "ritocco" : Con l'inizio della discussione della manovra di bilancio 2019 vengono via via eviscerati i 700 emendamenti che modificano il...

Manovra : possibile tassa sulle bibite zuccherate sul territorio italiano : Quando si parla di tasse viene toccato un tasto dolente che va sempre ad incidere sulle tasche del cittadino. L'ultima proposta dell'attuale governo Conte, che a breve potrebbe diventare realtà, vede protagoniste tutte le bibite zuccherate vendute liberamente nel nostro paese. Infatti, se la futura tassa dovesse essere approvata, causerà un aumento dei costi delle amate bibite zuccherine di libero commercio. Sono due le motivazioni date per ...

Manovra - pioggia di emendamenti : bonus bebè e tassa sulla Coca-Cola : Alla Camera e al Senato piovono migliaia di emendamenti su due testi - la legge di Bilancio e il Dl Fiscale - decisivi per il futuro del governo. Soltanto per la Manovra ci sono 3.500 richieste di...

Tassa su bibite - scontro nel governo In Manovra la mini-Iva sui pannolini : - TICKET NOMINALI PER SHOW IN STADI E PALAZZETTI: dal M5S arriva la proposta di biglietti con 'nome e cognome' per gli spettacoli, dai concerti ai grandi show, nelle strutture con capienza oltre i ...

In Manovra l'Iva al 5% sui pannolini Tassa su bibite - scontro nel governo : Si tratta del primo passo di un percorso che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice specifico a ...

Manovra - emendamento M5s-Lega : una tassa sulle bevande zuccherate : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede un emendamento M5s-Lega alla Manovra, approvato in ...

Manovra - TASSA SULLE BIBITE ZUCCHERATE : COCA COLA NEL MIRINO/ Ultime notizie - Assobibite "Contro la crescita" - IlSussidiario.net : MANOVRA, TASSA SULLE BIBITE ZUCCHERATE/ Ultime notizie, AssoBIBITE "Decisione che va contro la crescita". Il comunicato ufficiale

Manovra - oltre 3.500 emendamenti. Torna il bonus bebè - da M5s-Lega tassa sulla Coca Cola : Torna il bonus bebè insieme a un pacchetto di interventi a favore della famiglia. E' la proposta presentata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana come emendamento del governo alla legge di ...

Manovra - M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola. Fontana : torna il bonus bebè : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla Manovra,...

Manovra : bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio - spunta la tassa sulla Coca Cola : Alla parola "Manovra" gli italiani hanno spesso associato il termine "Europa". Sono gli effetti piuttosto di un dialogo aspro, ancora in corso, intercorso tra l'Italia e l'Unione Europea in merito all'opportunità di aumentare il deficit per finanziare quelle che sono le misure più impegnative del programma Lega-Movimento Cinque Stelle, come ad esempio il reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni. Una Manovra finanziaria, però, è fatta ...

Manovra - tassa sulla Coca-Cola e sostegno al jazz/ M5s e Lega - proposte di modifica in discussione alla Camera - IlSussidiario.net : Manovra, tassa sulla Coca-Cola e sostegno al jazz. M5s e Lega, proposte di modifica in discussione alla Camera. Ultime notizie

Manovra - proposta M5S-Lega : va tassata la Coca Cola Ma ne vale davvero la pena? : Per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro la maggioranza propone di tassare le bevande zuccherate