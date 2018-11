Manovra - Salvini : non ci attacchiamo allo 0 - 1 in più o meno : Roma, 26 nov., askanews, - 'Noi applichiamo il buonsenso e la concretezza, che non si attacca allo 0,1 in più o in meno. E' una Manovra che si fonda sul diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il ...

Manovra - Salvini ad Affari : 'Non ci impicchiamo allo 0 virgola' : Matteo Salvini ad Affaritaliani.it: "Noi lavoriamo per mantenere, con buon senso, gli impegni presi con gli Italiani. L'importante è che la Manovra economica restituisca il diritto al lavoro, alla salute e alla pensione e aiuti le imprese. Non ci interessa litigare con l'Europa, chiediamo solo rispetto per gli Italiani e che lascino lavorare questo governo, non ci impicchiamo a uno zero virgola in più o in meno". Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Salvini : troveremo intesa : 10.22 "A noi interessa che il Paese cresca e gli italiani lavorino; perché se più italiani lavorano il debito scende. E mi lasci dire che con Conte e Di Maio in questi cinque mesi ho lavorato più che bene. Tra persone concrete,di buonsenso l'accordo l'abbiamo sempre trovato e lo troveremo anche questa volta". Così il vicepremier leghista Salvini in una intervista al Gr1.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : braccio di ferro Ue-Governo su Manovra - Salvini apre - 26 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Apertura di Salvini sulla Manovra, il padre di Di Maio assume lavoratori in nero? , 26 novembre 2018, .

Manovra - slitta il vertice tra Conte - Salvini e Di Maio : slitta a domani sera il vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra economica inizialmente previsto per questa sera e che avrebbe dovuto mettere a confronto i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini ,...

