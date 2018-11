Manovra | Lega e M5s aprono | Salvini | Nessuno è attaccato ai decimali

Manovra - Lega : pronti a ritocco decimali : 22.03 Il governo non cambierà i fondamenti. Se da studi e approfondimenti in corso dal governo emerge la possibilità di ritocco ai decimali non sarà un problema. Importante è confermare le riforme su pensione,lavoro e aiuti a imprese. Fanno sapere fonti della Lega. Il premier Conte ha tutto il nostro sostegno dicono fonti M5S: il tema non è muro contro muro sul deficit su cui c'è sempre stato pieno dialogo.E' essenziale che gli italiani ...

Manovra - così la Lega fa saltare il reddito di cittadinanza : Uno spostamento che potrebbe consentire al ministro dell' Economia, Giovanni Tria, di rifare i conti della Manovra in modo da renderla meno indigesta agli europapaveri di Bruxelles. Messa così, l' ...

Manovra - ora Lega e M5s aprono sul deficit | Salvini : "Nessuno è attaccato ai decimali" : Il vicepremier apre uno spiraglio alle modifiche dei numeri della Manovra, ma tiene il punto su quota 100: "Nessuno slittamento". M5s: "Non difenderemo i numerini ma i cittadini". Lunedì sera vertice tra Conte, Di Maio e Salvini

Manovra - Lega : ‘Tassa unica sulla casa’. Confedilizia : ‘Riforma nasconde aumento’ : Una sorta di riforma dell’Imu per varare una tassa unica sulla casa. È la proposta contenuta in un emendamento dalla Lega alla Manovra. La “nuova Imu” sostituirebbe l’attuale imposta municipale sugli immobili e il tributo per i servizi indivisibili, cioè la Tasi: l’emendamento è firmato dal parlamentare Albero Gusmeroli ed è fra le proposte ‘segnalate’ dai gruppi. L’imposta continuerebbe a non ...

Manovra - Renzi 'Lega e 5S ci copiano'. Di Maio 'Reddito e quota 100 non si toccano' : ROMA - Prima arrivano 'quintali di fango', poi 'ci copiano'. Manovra economica , il nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione lo inizia a scrivere l'ex segretario del Pd Matteo Renzi. ...

Manovra - la Lega ora frena. C'è l'incubo spread : Mentre, dall'altra parte, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , non ha intenzione di tirare la corda più di tanto. L'attenzione, ovviamente, è tutta rivolta allo spread . A quota 340 creerebbe ...

Manovra - Valdis Dombrovskis : 'Possibile procedura entro l'anno'. Vogliono ammazzare Lega e M5s : Una corsa contro il tempo per ammazzare l'Italia a colpi di spread e far crollare il governo sovranista di Lega e M5s . Il sospetto, sulla Commissione Ue , sorge quasi spontaneo. Dopo aver annunciato ...

Manovra - Lega : nessuna volontà ammorbidire reddito e pensioni : Lo riferiscono fonti di governo della Lega, aggiungendo che 'la maggioranza è compatta e prosegue nel percorso concordato anche sulla Manovra per rilanciare l'economia del …

Sondaggio : due elettori della Lega su tre scontenti della Manovra : Dice quella rilevazione che il 42% degli elettori leghisti non crede che la Finanziaria farà crescere l'economia italiana. E s olo il 32% si dice complessivamente favorevole alla manovra di bilancio ...

Manovra - Lega : 1000 euro per rottamare la vecchia auto : Un incentivo di 1000 euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 (anche se dotate di impianti a metano o Gpl).Lo prevede un emendamento alla Manovra della Lega, a prima firma Saltamartini. L'incentivo, nella proposta leghista, vale per le auto nuove «acquistate e immatricolate a partire dall'1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020».