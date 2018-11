Manovra | il sottosegretario Durigon Lega | “Quota 100 e reddito costano meno” Spread in

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 novembre 2018) “Stiamo ragionando, c’è una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro”. Dopo le aperture delle scorse ore del governo sullae dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Juncker, illeghista al Lavoro Claudio, ha rivelato che alcuni aggiustamenti potrebbero essere fatti proprio sulle due riforme principali contenute all’interno del testo: “Quota 100 edi cittadinanzameno”, ha detto al Corriere della Sera. Intanto, anche alla luce della mediazione in corso, avvio di settimana in netto calo per lotra Btp e Bund che segna 291 rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 3,27%.“Quello che deve essere chiaro”, ha detto sempreal Corriere, ...