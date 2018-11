Manovra | il governo apre al dialogo | Contano misure

Vertice Governo - emendamenti alla Manovra per cercare l’accordo con Bruxelles : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...

Manovra - governo conferma suoi obiettivi : 22.48 "Non è una questione di decimali,obiettivo del governo è rilanciare crescita e sviluppo. confermati gli obiettivi già fissati,in particolare su pensioni, reddito di cittadinanza e tutela del risparmio". Così, in una nota congiunta a fine vertice a Palazzo Chigi, del premier Conte e dei vicepremier Di Maio e Salvini. Fonti del Mef fanno sapere che "si è discusoo degli emendamenti" alla Manovra da approvare nel corso dell'iter alla Camera, ...

Governo apre su Manovra : Borsa vola - +2 - 77% - - spread giù a 290 : Milano, 26 nov., askanews, - Le aperture del Governo ad avviare una fase di dialogo con la Uen con la prospettiva di un abbassamento della previsione di deficit/Pil contenuta nella manovran hanno ...

Manovra - governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa : Manovra, governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa Dopo i toni incendiari e gli scambi d’accuse, è giunto il momento della trattativa fra Italia e Unione Europea dopo la bocciatura della Manovra e la prospettiva della procedura d’infrazione. Ha iniziato a parlare con toni più concilianti Di Maio, nelle ultime ore gli è andato a ruota anche Matteo Salvini. “Il 2,4% del rapporto deficit/Pil non è intoccabile” – dice chiaramente il ...

Manovra - “apertura” del governo all’Ue. E lo spread scende sotto i 300 punti : Il leader leghista: “Il rapporto deficit Pil a 2,4%? Potrebbe essere 2,2 o 2,6, non è questione di decimali”. E sul reddito di cittadinanza: “Meglio legarlo alle imprese»

Spread sotto i 300 punti e Piazza Affari a +2 - 36% dopo le aperture del governo sulla Manovra : Dietrofront deciso dello Spread in avvio di giornata. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è scivolato in avvio in area 290 punti base dai 306 di venerdì scorso. Il tasso del Btp decennale è ...

Il governo è pronto a trattare con Bruxelles : stasera vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi : Il governo sembra essere disposto a trattare con la Commissione europea e questa sera, al vertice sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria, discuteranno delle misure da limare e delle proposte da avanzare a Bruxelles.Continua a leggere