Manovra | Di Maio ' Il deficit può diminuire | ma non la platea dei cittadini che riceve le

Manovra - Di Maio e Salvini aprono al dialogo : "Contano misure" - : Clima più disteso tra Roma e Bruxelles dopo la cena Conte-Juncker. Il vicepremier del M5s: "Il deficit minore non è importante". L'omologo leghista: "Non ci attacchiamo allo 0,1% in più o in meno". Lo ...

Manovra - Di Maio : no scontro su 2 - 4 ok ridurre un pò di deficit : Roma, 26 nov., askanews, - "Lo scontro con l'Ue non è sul 2,4 l'importante è che non si riduca la platea di riceverà quelle misure". Lo dice il vicepremier e leadr M5S Luigi Di Maio a Radio Radicale ...

Manovra - slitta il vertice tra Conte - Salvini e Di Maio : slitta a domani sera il vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra economica inizialmente previsto per questa sera e che avrebbe dovuto mettere a confronto i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini ,...

Manovra - Conte : stasera vertice Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio : Bruxelles, 25 nov., askanews, - Un vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi è programmato per stasera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Luigi Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Manovra - Conte conferma : Stasera vertice con Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : "Reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano" : LaPresse, Luigi Di Maio apre al dialogo con l'Unione europea sulla Manovra ma pone alcuni paletti: "Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano". Il vicepremier parla così da Palermo a poche ...

Manovra - vertice Juncker-Conte-Tria Di Maio : quota 100 solo l'inizio - obiettivo è quota 41 : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelle s tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. 'La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono ...

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

