Mamma muore investita mentre porta figlia a scuola nel pisano La bimba è illesa

“Mamma - mi hanno sparato”. Sandra muore a 13 anni mentre guarda la tv in casa : Sandra Parks è stata colpita mentre stava guardando la tv con la sorella nella sua cameretta a Milwaukee. "I bambini sono le vittime insensate della violenza delle armi" aveva scritto in un tema per il quale era stata premiata nel 2016. Fermati due sospetti.Continua a leggere

«Mamma ho mal di testa - faccio un pisolino» - Jessica muore a 9 anni per un'emorragia cerebrale : «Mamma faccio un pisolino», ma la piccola Jessica non si è più svegliata. Jessica Woolhouse è morta a 9 anni a casa sua a causa di un'emorragia cerebrale. La...

Legata a testa in giù e chiusa in una gabbia muore a 19 mesi : condannati Mamma e compagno : Era stata Legata a testa in giù nel suo lettino e intrappolata come in una gabbia . Così è morta la piccola Ellie-May Minshull, a soli 19 mesi, a causa delle brutalità inferte dalla mamma e dal suo ...

Tragedia a Modena : colpita da un'auto - bimba muore sotto gli occhi della Mamma : Una vera e propria Tragedia [VIDEO], l'ennesima riguardante la morte di una bambina. L'ultimo gravissimo episodio si è consumato a Modena, dove una bimba di appena cinque anni è stata travolta e uccisa da un'automobile che si trovava di passaggio da un capannone in cui vengono svolte le cerimonie religiose evangeliche. Al termine della messa alla quale la piccola Rebecca Amadou aveva partecipato assieme ai suoi genitori, secondo quanto riferisce ...

Charlie - 5 anni - muore di cancro tra le braccia della Mamma : «Scusami se ti ho fatto soffrire» : muore a 5 anni di cancro, ma prima di lasciare la famiglia ha chiesto scusa a sua mamma per quello che è successo. Il piccolo Charlie Proctor ha scoperto di avere una rara forma di...

Bimba muore di tumore sei anni dopo la Mamma - la lettera straziante del papà : "Addio angelo mio" : Con un lungo e doloroso post su Facebook un giovane papà ha dato l'addio alla figlia, morta di tumore al cervello sei anni...

Per i medici è solo stress : neo Mamma di 32 anni torna a casa e muore per embolia : Michelle Roach, neo mamma di 32 anni, è morta un mese dopo la nascita della sua bambina per una embolia polmonare. La dottoressa che l'aveva visitata credeva che fosse solo stress, e l'ha rimandata a casa consigliandole solo di rilassarsi e divertirsi. Ma il tribunale ha confermato: "Se non ci fosse stata negligenza da parte sua, quella donna sarebbe ancora viva".Continua a leggere

Fa nascere il figlio in casa ma il bambino muore - Mamma minacciata sul web : «Assassina» : Voleva mettere al mondo il figlio naturalmente , ma il piccolo è morto . Una donna, conoscita come Lisa, aveva scelto la Free Birth , ovvero di mettere al mondo suo figlio, senza l'aiuto di nessuno, se non della sua famiglia, in casa o comunque in un luogo che lei avrebbe ritenuto familiare e confortevole. Durante il travaglio però qualcosa è andato ...

Mamma tenta di uccidere il cane che ha attaccato la figlia di un anno - ma la bimba muore : drammatica telefonata con la polizia : Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui...

