Maltempo | voragine sulla Pontina | proseguono le ricerche del disperso

Terracina - emergenza Maltempo : automobile inghiottita da una voragine : Sono già diversi giorni che il maltempo, nel Lazio, sta causando parecchi avvenimenti gravi, la situazione era già preoccupante dopo gli eventi degli ultimi giorni. Questa mattina, su Via Pontina, all'altezza di Terracina, in località rotonda San Vito, si è aperta un'enorme voragine ampia 12 metri e profonda 8. Un uomo che stava passando sulla strada, a bordo della sua auto, è caduto nella voragine ed è stato trascinato via dall'acqua, i ...

Maltempo - voragine sulla Pontina : “Urgente la messa in sicurezza” : “Il tragico incidente avvenuto sulla Via Pontina, in cui l’apertura di una voragine ha inghiottito un’auto in transito, dimostra purtroppo una volta di piu’ che la messa in sicurezza di questa strada non puo’ piu’ essere rimandata. Chiediamo al Ministro Toninelli e al Presidente Zingaretti un atto di responsabilita’: stop al progetto dell’autostrada Roma-Latina, un pozzo senza fondo di soldi ...

Maltempo - voragine sulla Pontina : deviazioni e percorsi consigliati : Astral Infomobilità segnala deviazioni e percorsi alternativi a causa della voragine causata dal Maltempo sulla via Pontina. Chi va verso Roma, da Terracina deve prendere l’Appia, proseguire sulla Terracina Prossedi poi immettersi sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini e infine imboccare la A1 Roma-Napoli. Questo itinerario è obbligatorio per i mezzi pesanti e consigliato a tutti gli altri mezzi. Da Sabaudia, invece, si deve prendere ...

