Maltempo | inizia la posa della passerella pedonale a Portofino

meteoweb.eu

: #Maltempo, tromba d'aria nel #Salento: inizia la conta dei #danni. Devastati 20 #chilometri di #costa - Telebari : #Maltempo, tromba d'aria nel #Salento: inizia la conta dei #danni. Devastati 20 #chilometri di #costa - LameziaTermeit : L’ultima settimana di novembre inizia con maltempo diffuso, soprattutto al sud. - salernopost : Emergenza freddo: tanti senzatetto in cerca di un posto letto Con l'arrivo del maltempo inizia anche l'emergenza… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) “Fatti e non parole. Questa è la Regione Liguria di Giovanni Toti, Giacomo Giampedrone, Marco Bucci, Franco Senarega, Paolo Donadoni e Matteo Viacava”. Il primo cittadino di, Matteo Viacava, non ha dubbi mentre osserva il posizionamento dei primi blocchiche tornerà a unire la Strada Provinciale 227 dalla baia di Paraggi alla Cervara.Oltre 100 metri di camminamento e parapetto che entro il 15 dicembre cancelleranno l’isolamento, via terra, portofinese che, da quella terribile notte del 29 ottobre, ha ferito un’intera comunità.“Siamo stati colpiti duramente, è vero – continua il sindaco Viacava – ma nel vocabolario portofinese la parola resa o autocommiserazione non esistono. Già durante la tempesta tutto il Borgo si è reso disponibile e operativo per gestire l’emergenza, ha continuato a farlo giorno dopo e fino a oggi, insieme alla ...