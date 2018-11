Maltempo | 38 trombe d’aria in Italia a Novembre | 482 dall’inizio dell’anno

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del Maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Maltempo - 478 trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : L'Italia si colloca - continua la Coldiretti - tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti che negli ultimi venti anni hanno provocato ...

Maltempo - 478 trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 478 le trombe d'aria in Italia, più del doppio, +121%, di quelle registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo rivela un'analisi di Coldiretti su dati ...

Maltempo regione per regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...

Maltempo Italia : neve al Nord - nubifragi e trombe d'aria al Sud : Maltempo Italia: neve al Nord, nubifragi e trombe d'aria al Sud Gelo e neve al Nord, piogge violente e trombe d'aria al Sud. Una forte ondata di Maltempo sta interessando tutta l'Italia. Alluvioni lampo hanno colpito la Campania, Puglia e Calabria Parole chiave: ...

Maltempo - trombe d'aria nel Salento - deraglia un treno : Maltempo, trombe d'aria nel Salento, deraglia un treno Allerta per forte Maltempo in tutta la Puglia. Un albero cade su un convoglio delle Ferrovie del Sud-Est. Due trombe d'aria si abbattano in provincia di Lecce e scoperchiano alcuni capannoni Parole chiave: ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Un'improvvisa ondata di piena del rio che lambisce la chiesa parrocchiale di Vogogna, nel Verbano, ha indotto l'amministrazione comunale a chiudere alcune strade del Paese. "Stiamo anche disponendo l'...

Allerta Meteo Estofex - Italia nella morsa del Maltempo : ancora nubifragi - alluvioni e frane - rischio trombe marine : Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta si intende valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 7 novembre. Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad ...