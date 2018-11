scenarieconomici

: M.G. Maglie a #omnibusla7 sostiene che, siccome “il popolo” ha votato per avere una lunga vecchiaia in pensione, la… - AndreaSpanu6 : M.G. Maglie a #omnibusla7 sostiene che, siccome “il popolo” ha votato per avere una lunga vecchiaia in pensione, la… - saracino58 : RT @scenarieconomic: MAGLIE: “È LA POLITICA A DECIDERE, NON L’ECONOMIA” - FiorellaAmoruso : RT @scenarieconomic: MAGLIE: “È LA POLITICA A DECIDERE, NON L’ECONOMIA” -

(Di lunedì 26 novembre 2018) 'nessuno in europa dice cosa sta accadendo in Francia, nessuno dice che in Spagna so stati bocciati come noi , ma sono governo amico, , nessuno dice che lo sforamento di Renzi fu accettato/tollerato ...