MAD in province diverse anche per il personale ATA

(Di lunedì 26 novembre 2018) La domanda di messa a disposizione può essere utilizzata non solo daldocente madalATA. Non solo, ma si potrà inviarlanella provincia diversa da quella scelta per le graduatorie del triennio 2018/21.In moltele graduatorie ATA di III fascia, contengono numerosi aspiranti. Le domande di messa a disposizione vengono utilizzate solo in caso di graduatorie esaurite, cioè quando tutti gli aspiranti inseriti hanno già un incarico e si rende necessario assegnare una supplenza. Tuttavia nel corso dell’anno scolastico possono avvenire circostanze impreviste (malattie, maternità, aspettative) e quindi sarà necessario conferire alcune supplenze. Per questo motivo non c’è preclusione all’invio di domande di messa a disposizione per ilATA. Rivediamo come poter accedere alle graduatorie delAta.Accesso alle graduatorie ...