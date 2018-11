M5s | Salvini | “Padre di Di Maio? Non commento | felice che il mio sia un tranquillo

Manovra - Lega e M5s aprono | Salvini : "Nessuno è attaccato ai decimali" : Il vicepremier apre uno spiraglio alle modifiche dei numeri della Manovra, ma tiene il punto su quota 100: "Nessuno slittamento". M5s: "Non difenderemo i numerini ma i cittadini". Lunedì sera vertice tra Conte, Di Maio e Salvini

Salvini sottolinea : “Noi diversi dal M5s” : Salvini sulla questione delle infrastrutture sottolinea la differenza tra Lega e M5S, ma allo stesso modo dice di essere orgoglioso di lavorare con i pentastellati Sulle Grandi opere Lega e M5s hanno visioni diverse. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in campagna elettorale a Cagliari. “Il discorso delle infrastrutture ci differenzia dai nostri alleati di governo con i quali sono comunque orgoglioso di amministrare questo Paese da ...

Sondaggi - la Lega perde voti e il M5s li guadagna. Leader - cresce il consenso di Conte ma primo resta Matteo Salvini : Per la prima volta dalle elezioni del 4 marzo scorso la Lega di Matteo Salvini perde consensi: secondo un Sondaggio condotto dall’Osservatorio Lorien il 23 novembre, infatti, il Carroccio si attesta al 30%, in calo di qualche punto percentuale rispetto al 30,7% di ottobre. Punti che vanno a favore del Movimento 5 Stelle, che sale così al 28,3% e mantiene stabile il saldo di governo. Recupera terreno anche il Partito Democratico, ...

Sondaggi - la Lega sale ancora : Salvini ora stacca il M5s : Continua la crescita della Lega (e il calo del M5S). Chissà che effetto faranno al ministro i Sondaggi che arrivano sul tavolo (o sullo smartphone) del titolare del Viminale. Salvini in poco più di otto mesi (di governo) gha più che raddoppiato gli ipotetici consensi elettorali. È passato dal 17,4% raccolto alle Politiche di marzo al 36,2% ipotizzato oggi da Ipsos nel Sondaggio per il Corriere della Sera. E mentre dalle parti di via Bellerio ...

Salvini a M5s - Italia ha bisogno di "si" : ANSA, - CAGLIARI, 23 NOV - "Il discorso delle infrastrutture ci differenzia dai nostri alleati di governo del M5s con i quali sono comunque orgoglioso di amministrare questo Paese da cinque mesi. L'...

Decreto sicurezza - i ribelli M5s ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...

Sondaggi - Lega ancora in crescita : distanza di 7 punti da M5s. E Salvini è primo anche in Emilia-Romagna : La Lega si conferma il primo partito e stacca i Cinque Stelle di oltre sette punti. È quanto emerge dai Sondaggi sulle intenzioni di voto di Index Research presentati il 22 novembre a PiazzaPulita, che danno il partito di Matteo Salvini al 33,3% (con un incremento dello 0,2 rispetto all’ultima rilevazione del 22 novembre). Il Movimento 5 Stelle si ferma invece al 25,9%, perdendo lo 0,1% rispetto alla settimana scorsa. E sulla ...

Salvini all'incasso. M5s ritira gli emendamenti del Dl Sicurezza in segno di tregua. Il leghista lo blinda con la fiducia : M5s ha scaricato la pistola degli emendamenti sul decreto Sicurezza. In segno di pace nei confronti di Salvini, dopo che quest'ultimo ha dato il suo placet al Ddl anticcoruzione. Le cinque proposte di modifica messe sul tavolo della commissione Affari costituzionali dal Movimento 5 Stelle sono state ritirate oggi, non appena l'esame del decreto legge è iniziato.Erano state piazzate lì per due ragioni: una interna al mondo ...

