M5s | Boschi al padre di Di Maio | “Le auguro che non le gettino fango come suo figlio ha

Elena Boschi attacca nuovamente il governo : “Lega e M5s insieme per le poltrone” : Elena Boschi torna alla carica con un nuovo attacco verso il governo Lega – 5 Stelle La decisione del governo di rimuovere Roberto Battiston dalla guida dell’Agenzia spaziale italiana ha suscitato critiche interne ed esterne al governo. Ad attaccare sui social è l’ex ministro Maria Elena Boschi: “Il governo del cambiamento colpisce ancora – scrive su Twitter – hanno revocato senza alcuna ragione il presidente dell’Asi. Lega e M5S sono ...

Maria Elena Boschi contro il governo : “Lega e M5s insieme solo per occupare poltrone” : Dopo la decisione del governo di rimuovere Roberto Battiston dalla guida dell'Agenzia spaziale italiana, l'ex ministro Maria Elena Boschi attacca l'esecutivo: "Il governo del cambiamento colpisce ancora. Lega e M5S sono tenuti insieme solo dalla voracità con cui occupano poltrone. Basta un incarico in più e la pillola va giù".Continua a leggere

Boschi attacca : 'Lega e M5s faranno pace per spartirsi le poltrone' : pace fiscale, condono, manovra. E' una fase politica in cui i dibattiti riguardano principalmente le scelte economiche del Governo Conte. Se ne parla anche alla Leopolda, in corso a Firenze. Trattandosi di una manifestazione a chiara trazione Pd non era difficile aspettare che, da parte degli ospiti, si levasse un coro critico nei confronti di quelle che sono le scelte messe in atto dal Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. Al ...

Elena Boschi look da urlo accolta dalla folla attacca il M5s (VIDEO) : Elena Boschi look da urlo si lascia fotografare con la folla che l’aspetta e lancia una freccia contro i 5 stelle Il look acqua e sapone di Maria Elena Boschi in copertina su Maxim è un ricordo ormai lontano. Maria Elena, alla Leopolda 2018, sfoggia uno stile ben diverso. Giacca di pelle nera, trucco pesante, piega perfetta dei capelli. Decisamente più sexy. A PROPOSITO DI Elena Boschi: Selvaggia Lucarelli deride pesantemente Maria Elena ...

Boschi : "M5s tutela l'illegalità" : Firenze, 20 ott. - (AdnKronos) - "Non credo che cada il governo, perché l'interesse di Lega e M5s è rimanere attaccati alle loro poltrone. Stanno usando una tattica da Prima Repubblica: dentro il governo discutono, un partito dice una cosa, l'altro dice quella opposta, ma poi fanno la pace, continua

Boschi - Pd - : 'Dl fisco? M5s non tutela l'onestà ma l'illegalità' : "Il M5s diceva che tutelava l'onestà ma mi sembra che tuteli l'illegalità". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, deputata Pd, parlando del decreto fiscale. "Il condono non aiuta i cittadini onesti che ...

Leolpolda - Boschi : “Scontro M5s-Lega? Faranno pace e torneranno a spartirsi poltrone”. Poi taglia corto sul Congresso : In casa renziana nessuno crede all’ipotesi di una reale crisi di governo. Piuttosto, gli attriti M5s-Lega sono utilizzati per attaccare l’esecutivo gialloverde. Così, anche Maria Elena Boschi, fedelissima alla Leopolda ed ex ministra per le Riforme, si scaglia contro Salvini e Di Maio: “Allucinante una trattativa su condoni, uno fiscale al posto di uno edilizio a Ischia. Ma tornerà la pace e continueranno a spartirsi tutto ...

"Ora vogliono persino abolire il Cnel - pensa un po'". Ironia Maria Elena Boschi su M5s : "Ho letto le proposte dei Cinque Stelle definite Riforme del cambiamento. Ora vogliono persino abolire il Cnel, pensa un po'". Lo scrive Maria Elena Boschi, ex ministro delle Riforme, in un post su Twitter. "La povertà, no, quella l'hanno già abolita. E' ufficiale: prendono in giro gli italiani", scrive la deputata Pd, che accompagna al tweet l'hashtag #resistenzacivile ddn

Governo - Boschi a Sky Tg24 : “Lega e M5s? Non andranno in crisi politica perché affamati di poltrone e potere” : “Lega e M5S non andranno in crisi politica tra di loro, perché sono veramente affamati di poltrone, posizioni, ruoli di potere da gestire. Pur di arrivare lì sono disponibili a buttare giù qualsiasi rospo. L’unico rischio è che questo Governo possa implodere prima dei cinque anni perché non reggono le aspettative che hanno creato nel Paese, a cui non potranno rispondere con fatti concreti”. Così l’esponente del Pd Maria Elena Boschi ...