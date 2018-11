“M | il figlio del secolo” | recensione

Migliorano le condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro con la riabilitazione e la nascita del figlio Ianko : Un'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre l'aveva ridotto in coma farmacologico, ma le condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro, recentemente diventato papà per la prima volta, sono ora in continuo miglioramento. Dimesso dopo un mese dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il chitarrista della band di Giuliano Sangiorgi sta affrontando una terapia di riabilitazione per recuperare a pieno tutte le funzioni in vista del ...

Nel nome del padre - del cricket e del Corano. Storia di Usman Qadir - figlio del mitico Abdul : Padri e figli. La solita vecchia Storia si ripete anche nello sport. I casi sono tanti, a partire dal nostro amatissimo calcio, da Zidane a Cruijff, dai Mazzola ai Maldini. Nel basket sono anche clamorosi, come Gallinari figlio che, da giocatore Nba, supera ampiamente il padre, settimo uomo della grande Milano anni 80. Anche se in genere succede più spesso che il genitore schiacci il pargolo, con la sua personalità, la sua Storia, ...

Il (presunto) nono figlio di Julio Iglesias e gli altri rampolli segreti delle star : Julio Iglesias a Marbella, in Spagna, nell’estate del 1975 (Getty Images) I figli segreti nel mondo dello spettacolo (e non solo) spuntano come funghi. In questi giorni si torna a parlare di Javier Sánchez-Santos, presunto nono rampollo di Julio Iglesias, perché il cantante si è rifiutato di fare il test di paternità che gli aveva chiesto un giudice del tribunale di Valencia. Ma il quarantunenne non si arrende: i suoi avvocati chiederanno ...

Damiano figlio segreto della Biagini : “Credeva fossi morto” - shock a Domenica Live : Domenica Live, Damiano è il figlio di segreto di Isabella Biagini? “Mamma sapeva che lo ero” Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato il presunto figlio segreto di Isabella Biagini, Damiano, che ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti sulla sua storia, sul rapporto con la madre e sulla malattia. “Mamma – ha così esordito l’uomo […] L'articolo Damiano figlio segreto della Biagini: ...

Altro che calciatore - il figlio di Vidal premiato come miglior Youtuber del Cile : l’emozione di papà Arturo : Arturo Vidal orgoglioso del figlio premiato miglior Youtuber del Cile, il piccolo Alonso è una vera e propria star nel suo Paese di origine Parla quattro lingue (italiano, inglese, russo e tedesco) ed è un Youtuber di successo: stiamo parlando di Alonso, figlio di Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona in queste ore sui social ha condiviso un post in cui mette in mostra il talento del figlio. Il piccolo Alonso è stato premiato in ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 novembre 2018 : "aprite il cuore al mio figlio Gesù" - IlSussidiario.net : Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 novembre 2018: l'apparizione a Marija Pavlovic e l'invito alla conversione, 'aprite il cuore a mio Figlio'

Corona e la foto del figlio con il marchio in bella vista - Nina Moric non approva : «Parole sante». Così Nina Moric ha risposto a un commento pubblicato sotto la foto del figlio Carlos pubblicata da Fabrizio Corona su Instagram con il nome del marchio ad...

Falcao a Roma - il post del figlio Giuseppe : 'Martedì invidierò Totti. Papà - perché non incontri anche me?' : Un appello accorato da un cuore spezzato. Giuseppe , che di cognome fa Falcao, chiede di incontrare il padre, salutarlo, vederlo anche se solo di sfuggita, per un attimo. Eccolo l'appello sul profilo ...

Papà dà fuoco alla casa con dentro il figlioletto : l'ultimo straziante saluto della mamma : La tragedia a Sabbioneta, Mantova. Il piccolo, 11 anni, ha perso la vita soffocato nella sua cameretta

Mantova - dà fuoco alla casa della moglie con dentro suo figlio : morto il bambino di 11 anni : Tragedia famigliare a Sabbioneta (Mantova). Il padre è stato trovato e arrestato dagli agenti della polizia stradale in un bar di casal Maggiore (Cremona). Aveva ricevuto quattro giorni fa un divieto ad avvicinarsi alla abitazione dove viveva con la moglie e il figlio.

Gerò Carraro declina l’invito del figlio di Simona Ventura - lei commenta : “Lo rispetto” : Alla festa per i 18 anni del figlio della conduttrice mancava il suo ex fidanzato con cui ha mantenuto un ottimo rapporto

Jaden Smith - figlio del famoso attore e regista Will Smith fa coming out e chiede scusa all’ex fidanzata! : Il figlio di Will Smith esce allo scoperto e conferma ancora una volta di essere omosessuale e di avere un fidanzato a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, le dichiarazioni di Jaden Smith... L'articolo Jaden Smith,figlio del famoso attore e regista Will Smith fa coming out e chiede scusa all’ex fidanzata! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano Casiraghi debutta sul balcone del Principato di Monaco : ecco il figlio di Pierre e Beatrice Borromeo : Giorno di festa nazionale a Montecarlo. Dopo la cerimonia solenne nel cortile della Rocher, la famiglia Grimaldi ha salutato i sudditi dalla famosa balconata del palazzo. Sorprendente la presenza dei piccoli di casa Grimaldi. Quest’anno ha debuttato al balcone principesco Stefano Casiraghi, un anno e mezzo, primogenito di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. Per lui, come detto, si è trattato di un vero e proprio ‘debutto’ perché ...