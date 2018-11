Luigi Di Maio | il padre ridicolizzato pure da Tiziano Renzi | ' Non mi accostate a lui'

Video Boschi al padre Di Luigi di Maio - "Spero non soffra" come ha sofferto mio padre : L’ex sottosegretario Pd Boschi manda un messaggio Video al padre del vicepremier Di Maio: mi auguro che non conosca mai fango tirato addosso e sentimento d’odio

Boschi al padre di Di Maio : non le auguro il fango che Luigi ha gettato sulla mia famiglia : 'Io - prosegue la deputata - continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perché possa sapere che la sua è una famiglia di persone per bene. Le auguro, signor Di Maio, di poter dire lo stesso ...

Servizio Le Iene su Luigi Di Maio - polemiche in Rete : “Ora dimettiti” : Il Servizio de Le Iene andato in onda ieri sera, ha riportato la testimonianza di un ex dipendente dell'azienda di famiglia di Di Maio, che ha dichiarato di aver lavorato in nero per due anni. Subito il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato: "Faremo tutte le verifiche che servono", ma l'accaduto non è passato inosservato e ha ricevuto tantissimi commenti, soprattutto per ricordare come puntò il dito contro il padre di Renzi.Continua a ...

Matteo Renzi : "Luigi Di Maio chieda scusa a mio padre" : "Quando ho visto il servizio delle Iene sulla famiglia Di Maio mi sono imposto di non dire nulla. Di fare il signore, come sempre. Del resto non m'interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi", inizia così il post di Matteo Renzi nel quale l'ex premier commenta il servizio de Le Iene in cui un ex operaio denunciava di aver lavorato in nero per Antonio Di Maio, padre del ...

Luigi Di Maio risponde a Le Iene : “Lavoro nero nella ditta di mio padre? Sarebbe grave” : Luigi Di Maio affida ai suoi social la replica al servizio de Le Iene sulla denuncia di Salvatore Pizzo, un operaio della ditta del padre (di cui è socio): "Otto anni fa, come avrete visto dal servizio io non ero né socio dell’azienda, né mai mi sono occupato delle questioni di mio padre". E oggi consegnerà i documenti a Filippo Roma.Continua a leggere

Le Iene demoliscono Luigi Di Maio : lavoro nero nell'azienda di papà - lo scandalo travolge il leader M5s : Luigi Di Maio demolito da Le Iene ? Lo scandalo parte dalla denuncia di Salvatore Pizzo , di Pomigliano d'Arco, ex dipendente della ditta edile della famiglia del ministro del lavoro. Pizzo denuncia ...

'Lavoro nero nell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio' - l'inchiesta delle Iene : L'uomo ha riferito di aver lavorato in nero per due anni, tra il 2009 e il 2010, e di essere stato pagato proprio da Antonio Di Maio. Nel 2012 l'azienda, prima intestata alla madre del ministro, ...

Luigi Di Maio stracciato da Matteo Salvini - le mosse per risalire nei sondaggi : Il sondaggio Pagnoncelli dev'essere stato una bella botta per Luigi Di Maio . Sia per il dato della distanza tra Lega e M5S sia per quello sul gradimento dei due veri leader di governo, con Salvini ...

Luigi Di Maio arrabbiato - in caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo : Luigi Di Maio dopo aver cancellato il comizio di Corleone annuncia il ritiro del simbolo in caso di vittorio del M5s a Corleone Un post carico di rabbia per una leggerezza di un candidato sindaco del M5S per Corleone, l’annuncio arriva tramite FB: Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal ...

Giuseppe Conte umiliato in Europa : 'Ma cosa viene a fare se decidono Matteo Salvini e Luigi Di Maio?' : Dietro Giuseppe Conte ci sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Loro decidono cosa si fa, cosa bisogna dire, come bisogna trattare con Bruxelles. La cosa in Italia è nota ma ora anche l'Europa se n'è ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che affossa il M5s : chi comanda davvero nel governo : E se Luigi Di Maio non contasse più niente? I numeri dicono che il capo politico dei Cinque stelle, nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo, e sopra tutto vice premier in condominio con Matteo ...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...