Luca Guadagnino | ' Tognazzi è una figura leggendaria'

Luca Guadagnino sulle orme di Bob Dylan : curerà la regia del film tratto da Blood on the Tracks : Non solo Suspiria. Archiviata la direzione del remake del mitico horror di Dario Argento, prossimamente, il regista Luca Guadagnino potrebbe dedicarsi a riportare in vita un altro capolavoro della ...

Bob Dylan - Luca Guadagnino filmerà l’album Blood on the Tracks : già pronto il copione : Blood on the Tracks di Bob Dylan diventerà il primo album della storia a ricevere una trasposizione cinematografica. Durante un’intervista rilasciata al New Yorker, infatti, il regista palermitano Luca Guadagnino ha dichiarato di essere al lavoro su un adattamento per il grande schermo di uno tra i più celebri dischi del cantautore Premio Nobel per la Letteratura. A pochi mesi dall’uscita nelle sale, prevista per il prossimo gennaio, di ...

Asia Argento querelata da Luca Guadagnino/ Ultime notizie - non apprezzò remake Suspiria : "figlio di p..." : Asia Argento querelata da Luca Guadagnino: nuovi guai giudiziari per la figlia di Dario. Ultime notizie, non apprezzò remake Suspiria: "figlio di p..."(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:38:00 GMT)

Asia Argento querelata da Luca Guadagnino. Non aveva apprezzato il remake di Suspiria e lo aveva insultato su Twitter : Altri guai si profilano all'orizzonte per Asia Argento. Stavolta a finire nella bufera è un tweet che l'attrice rivolse al regista Luca Guadagnino nel 2016, evidentemente non soddisfatta dal remake del film di suo padre Dario, "Suspiria", girato proprio da Guadagnino."Guadagnino è un subdolo fi..o di p...a", aveva scritto l'attrice sul suo profilo Twitter, continuando poi con altri insulti. Il regista, per tutta risposta, l'ha ...