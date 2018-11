Lombardia : via libera a pdl su negozi storici - disponibili 2 - 8mln euro (2) : (AdnKronos) - Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 2.780.000 euro: 260.000 euro per ciascun anno dal 2019 al 2021 e serviranno soprattutto per attivare premi e riconoscimenti delle eccellenze fra le migliori imprese storiche storici. Due milioni di euro saranno destinati a investiment

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato (2) : (AdnKronos) - Il garante viene eletto dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore regionale e dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Percepisce una indennità di carica pari al 20% di quella spettante ai Consiglieri regionali e per l’espletamento

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge per l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Il progetto di legge ha come prima firmataria e relatrice Viviana Becc

Lombardia : al via progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps' (2) : (AdnKronos) - "Il progetto punterà a migliorare la qualità dell'offerta professionale - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori, consentendo un adeguamento di competenze e professionalità dovute al

Lombardia : al via progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps' : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Presentato a Ville Ponti di Varese il progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps', dedicato allo sviluppo e alle professioni delle reti escursionistiche. Ne hanno illustrato caratteristiche e potenzialità l'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambia

'Vivi internet - al meglio' - progetto al via dalla Lombardia : Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web

'Vivi internet - al meglio' - progetto al via dalla Lombardia : Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web

Trenord : Pd - certificato fallimento servizio ferroviario in Lombardia : Milano, 9 nov. (AdnKronos) - "Ora è tutto chiaro, la situazione del trasporto ferroviario è peggiorata nell'ultimo anno e non potrà migliorare per altri ventiquattro mesi. Un piano per venirne fuori non esiste, se non il taglio di alcune corse che verranno sostituite da bus. Il peggio è che tutto er

Il pendolare sulla linea peggiore della Lombardia : filma i disagi (e le stranezze) di un anno di viaggi in treno. Il video : Lorenzo Ziliani, studente 23enne della Statale, ha filmato i disagi e le stranezze del suo primo anno da pendolare su quella che viene considerata la linea peggiore della Lombardia, quella che collega Cremona a Milano. Tra treni fermi in mezzo ai campi, coi passeggeri costretti a scendere, un’infinità di ritardi (anche per motivi assurdi) e carrozze-bestiame con 30 gradi di temperatura, Ziliani commenta le situazioni con ironia. E alla ...

Lombardia : al via campagna per le europee #Stavoltavoto : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Un voto consapevole per l’Europa che metta al centro il confronto con i giovani e i cittadini per incentivare la partecipazione al voto nel vecchio continente previsto per il 26 maggio 2019. L’iniziativa #Stavoltavoto è del Consiglio regionale della Lombardia in collabor

Lombardia : presentata a Palazzo Pirelli progetto 'Via delle castagne' (3) : (AdnKronos) - La castagna è "un frutto straordinario, proprio per le sue caratteristiche nutrizionistiche -evidenzia Paganelli-. Non per niente ha avuto un ruolo fondamentale nella dieta delle nostre genti. Portare avanti la cultura della castagna, attraverso queste manifestazioni, significa riprend

Lombardia : presentata a Palazzo Pirelli progetto 'Via delle castagne' (2) : (AdnKronos) - "Siamo felici di fare questa presentazione nella prestigiosa sede del Consiglio regionale della Lombardia -sottolinea Pesenti-. 'La Via delle castagne' è un evento promozionale del territorio che, grazie alla proficua collaborazione con Regione Lombardia, ci porta ad ampliare l’offerta

Lombardia : presentata a Palazzo Pirelli progetto 'Via delle castagne' : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Un percorso gastronomico legato alla tradizione del territorio e alla cultura che si tramanda da secoli. È stata presentata oggi, a Palazzo Pirelli, la manifestazione 'La Via delle castagne', che si inserisce nella decima edizione di 'Sapori & Cultura-cibi e cultura del

Lombardia : via libera Consiglio Regione a nuovo Comune Borgocarbonara : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Si chiamerà Borgocarbonara il nuovo Comune della provincia di Mantova, nato dalla la fusione dei Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Il via libera definitivo è venuto dal Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato all’unanimità il progetto di legge