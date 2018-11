Lombardia | F Sala | a Monza-Brianza 130mila euro per analisi ponti

Lombardia : F.Sala - premio ' Lombardia è ricerca' per sperimentare innovazione (2) : (AdnKronos) - I vincitori dello speciale riconoscimento da 64 mila euro complessivi sono stati resi noti ieri. I progetti e prototipi di quattro team di altrettanti istituti superiori - l'Isis Bernocchi di Legnano, l'Iti Hensemberger di Monza, il liceo scientifico Galilei di Erba (Co) e il Cfp Canos

Lombardia : F.Sala - premio 'Lombardia è ricerca' per sperimentare innovazione : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Sul palco del Teatro alla Scala, insieme a ricercatori di fama internazionale, il prossimo 8 novembre ci saranno anche le scuole che ritireranno il premio 'Lombardia è ricerca' istituito da Regione Lombardia e promosso per la prima volta, quest'anno, in collaborazione c