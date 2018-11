Lombardia | Cambiaghi | sale a 1 | 6 mln contributo Regione per piste sci

Lombardia : Cambiaghi - da Regione 850mila euro per operatori oratori (2) : (AdnKronos) - Regione Lombardia con questo provvedimento vuole diffondere situazioni ottimali di incontro e di partecipazione alla vita sociale del territorio. Offre ai giovani, inoltre, l'opportunita' di acquisire conoscenze e competenze spendibili anche in altri contesti oltre a contribuire alla p

Lombardia : Cambiaghi - da Regione 850mila euro per operatori oratori : Milano, 29 set. (AdnKronos) - Ammontano a 855.192 di euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia , destinate a 200 giovani diplomati, tra i 20 e 30 anni, per svolgere attività culturali, sportive, di catechesi, di accoglienza e doposcuola negli oratori . La delibera, proposta dall'assessore regi

Lombardia : Cambiaghi - mobilità in Europa e valorizzazione giovani obiettivi : Milano, 29 set.(AdnKronos) - "A livello europeo, quando si parla di giovani , sono due i temi caldi sui quali ci stiamo concentrando: la mobilità in tutti i Paesi europei e la valorizzazione dei giovani talenti. Due argomenti che voglio sviluppare nel mio mandato per aiutare i ragazzi con nuove esper

Montagna : Cambiaghi - al via iscrizioni per arrampicate gratis in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Torna un appuntamento molto atteso per la stagione autunnale dedicato a tutti gli appassionati dell'arrampicata -spiega Cambiaghi-. Ringrazio le guide alpine per il loro prezioso lavoro sul territorio, perché con queste iniziative sono gli ambasciatori del territorio Lombardo per il t