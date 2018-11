Lombardia | Brianza | quasi 14 mln euro da ristorno frontalieri 2

liberoquotidiano

: @corra_franco @coccaclaudio Garantito,confermato da ciò che ho appreso proprio stamattina da uno che sa.Lombardia.I… - chierici1950 : @corra_franco @coccaclaudio Garantito,confermato da ciò che ho appreso proprio stamattina da uno che sa.Lombardia.I… - marticambiaghi : Liceo sportivo, grande open day Tante famiglie a #CarateBrianza e la visita dell'assessora regionale… - Sofia_1_vv : RT @nicoletta571: LOMBARDIA!!!BESANA BRIANZA!!! Buona sera, vorrei chiedere se potete mettere un annuncio di un cane smarrito, per favore s… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) (AdnKronos) - "Con questi contributi le varie realtà territoriali potranno mettere in opera importanti lavori infrastrutturali, di manutenzione, riqualificazione e potenziamento del trasporto pubblico locale. La somma erogata per la Provincia di Varese è in costante crescita rispetto agli anni prece