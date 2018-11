Limite a 100 km h sull’autostrada A22 per abbassare l’inquinamento

fanpage

(Di lunedì 26 novembre 2018) Dopo i risultati favorevoli della sperimentazione su un singolo tratto, il Comune di Bolzano e la Provincia autonoma altoatesina rilanciano la proposta diildi velocità sull'autostrada del Brennero per ridurre l'inquinamento dovuto ai veicoli in transito: "Abbiamo l’obbligo di agire per tutelare la salute dei cittadini"