ilfattoquotidiano

: L’hotel automatico è in Cina: si fa tutto con l’app, documenti e chiavi non servono più - Cascavel47 : L’hotel automatico è in Cina: si fa tutto con l’app, documenti e chiavi non servono più -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Programmate un viaggio a Shanghai e prenotate una stanza in un hotel della catena internazionale InterContinental. Quando arrivate non c’è un addetto in carne e ossa alla reception che vi fa il check-in, e non vi viene consegnata la chiave. Nelle vostre mani avete giàquello che vi occorre: è nello smartphone. Non stiamo parlando di qualcosa che avverrà fra molti anni, è già possibile grazie a un accordo stretto fra InterContinental, appunto, e l’azienda produttrice di WeChat, l’app più diffusa in. Gli utenti possono usare l’app per prenotare la stanza. Una volta giunti in hotel, i viaggiatori verificano la loro identità tramite il riconoscimento facciale e ritirano la tessera magnetica digitale della loro camera, che viene archiviata nello smartphone.Non solo: sempre tramite WeChat i clienti possono ordinare il servizio in camera, effettuare ...