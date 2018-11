LG brevetta lo smartphone con 16 fotocamere Vi potrebbero bastare?

LG brevetta un’assurda matrice con 16 fotocamere - per foto da smartphone con diverse angolazioni : LG brevetta 16 fotocamere su uno smartphone, in grado di scattare una fotografia da diverse angolazioni: ecco il futuro che ci aspetta. L'articolo LG brevetta un’assurda matrice con 16 fotocamere, per foto da smartphone con diverse angolazioni proviene da TuttoAndroid.

Huawei si gloria dei suoi 4 miliardi di smartphone prodotti - e brevetta un display forato : Huawei gode di un'ottima forma e ce lo ricorda menando vanto dei suoi 4 miliardi di smartphone prodotti nel mondo (cifra in continua crescita). E nel mentre emerge anche qualche nuovo progetto della casa di Shenzen, progetto che riguarda i display forati come la tendenza attuale pare dettare in questi ultimi mesi. L'articolo Huawei si gloria dei suoi 4 miliardi di smartphone prodotti, e brevetta un display forato proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta uno smartphone con sensori e fotocamera sotto al display : Samsung ha da poco brevettato il concept di uno smartphone con tutti i sensori, compreso quello della fotocamera, integrati sotto al display. L'articolo Samsung brevetta uno smartphone con sensori e fotocamera sotto al display proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta nuove custodie per smartphone con display curvo : Samsung sta prendendo in considerazione un nuovo design per le custodie dedicate ai suoi dispositivi dotati di "Edge display". Ecco come funzionano L'articolo Samsung brevetta nuove custodie per smartphone con display curvo proviene da TuttoAndroid.