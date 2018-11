L' Eredità | polemica furibonda per la domanda a Sara | ' Così Flavio Insinna ha spinto la

‘L’Eredità’ - polemica su Flavio Insinna già dalla prima puntata. Cosa è successo : Che Flavio Insinna non fosse il candidato ideale per prendere il posto di Fabrizio Frizzi al timone dell’Eredità era Cosa chiara. Non solo per gli infelici fuori onda di cui il presentatore si era reso protagonista qualche mese fa – per chi non lo ricordasse usava parole pesanti nei confronti dei concorrenti – piuttosto per una rivolta della base non troppo silenziosa dove base si legge con telespettatori. La Rai però, nonostante le ...