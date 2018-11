Legge di Bilancio | concluso vertice | ' confermati obiettivi del governo per crescita e

Legge di Bilancio - per l’Unione degli Universitari è da bocciare : Pubblichiamo il comunicato stampa, inviatoci dall’Unione degli Universitari, a proposito della bocciatura da parte del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari della Legge di Bilancio promossa del governo giallo verde. Il CNSU boccia il Governo e la Legge di Bilancio, Insufficiente e incoerente Gli studenti hanno approvato all’unanimità il parere, nella seduta del 23 novembre 2018 del CNSU: “il disegno di Legge di ...

Legge di Bilancio : Conte - dialogo con Ue continua - non possiamo rinunciare a misure : Nonostante le idee differenti sulle ricette di politica economica da applicare, ho constatato che c'è attenzione per la strada di crescita che l'Italia ha deciso di intraprendere. Al presidente ...

Legge di Bilancio : Castaldo - M5s - - no a diktat Ue - non possiamo distruggere impianto : Ci sono dei prospetti di piccole rimodulazioni e aggiustamenti, ma starà al presidente Conte e al responsabile dell'Economia e delle Finanze Tria formularli nel miglior modo. In ogni caso, non ...

Legge di Bilancio - l’Italia e l’Ue trattano. Juncker : “Avviciniamo posizioni”. Conte : “Abbassiamo i toni - ma nessuna rinuncia” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia con una cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Il faccia a faccia, tra una tartare di orata e una noce di vitello con funghi porcini, è durato due ore. Nel corso delle quali, ha spiegato il presidente del Consiglio ...

Legge di Bilancio : Conte - confido dialogo porti a evitare procedura : Bruxelles, 24 nov 22:27 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo dalla cena con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, il ministro all'Economia Giovanni Tria e i commissari Ue Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, si è detto fiducioso che il dialogo con l'Europa possa portare a evitare la procedura di infrazione. "I tempi , della ...

Legge di Bilancio - incontro Conte-Juncker in corso. Il premier : “Non litighiamo - we are friends”. Salvini : “Chiedo rispetto” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia a cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Si tratta del primo faccia a faccia dopo il secondo altolà dell’Europa alle ricette economiche del governo Lega-M5s e potrebbe essere l’ultimo prima dell’avvio della ...

Legge di Bilancio 2019 : anche Investitalia suscita polemiche - Informazione Fiscale : ... - elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; - individuazione di ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - Bankitalia conferma crollo borsa e impoverimento famiglie causati da governo : Roma, 24 nov 13:27 - , Agenzia Nova, - Il deputato di Forza Italia e responsabile della politica economica del partito, Renato Brunetta, commenta, in una nota, i dati forniti ieri... , Com,

Legge di Bilancio : Conte - con Juncker negozieremo a oltranza - manterremo dialogo con Europa : Conte è atteso questa sera, insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, a Bruxelles, a palazzo Berlaymont, per partecipare alla cena di lavoro con il presidente della ...

Legge di bilancio e sfida con l'UE : Moody's prevede un futuro difficile per l'Italia : I rischi per l'economia e per una raccolta più salata generano dubbi sul futuro dell'Italia. L'agenzia americana sostiene inoltre che il perdurare dell'incertezza si tradurrà probabilmente in elevati ...

Legge di Bilancio - Tria : “Scritta per contrastare il rischio di una terza recessione con effetti devastanti” : “Le ragioni di fondo” della manovra “sono state più volte illustrate in sede europea: con essa questo governo sta cercando di contrastare il rischio di una terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria nel question time al Senato. “Siamo convinti che l’impianto della manovra assicuri il totale controllo dei nostri conti pubblici“. Il ministro ha ...

Legge di Bilancio - aumento docenti ed esonero collaboratori DS : tutte le misure : Queste alcune provvedimenti riguardanti il mondo della scuola inclusi come si sa all’interno della Legge di Bilancio, in discussione e in votazione per la sua definitiva approvazione. aumento docenti ed esonero collaboratori DS: le misure contenute nella Legge di Bilancio che riguardano la scuola Le misure che riguardano la scuola e contenute nella tanto discussa Legge di Bilancio riguardano anche gli studenti e le famiglie. In ...

Commissione Ue : Legge di bilancio 'non fa bene al popolo' italiano : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sostiene che le 'drammatizzazioni' della sfida tra Ue e Italia finiranno per recare danni alle economie di entrambe le aree. In questo scontro che si ...

Legge Bilancio 2019 - maestri per il tempo pieno : solo 1.000 - forse - : ... musica, teatro Inoltre si promuoverà un approccio innovativo allo studio delle cosiddette discipline STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e verranno creati sportelli scolastici di ...