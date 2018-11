Lega | gli avvocati di Maroni costavano dieci volte quelli di Bossi Soldi alle

Tasse sugli immobili - così la Lega vuole riunificare l'Imu e la Tasi : Imu e Tasi in un'unica imposta. L'ipotesi di una «nuova Imu» onnicomprensiva emerge tra gli emendamenti della maggioranza alla manovra. L'obiettivo del «testo unico dell'Imu», 13 articoli racchiusi in ...

Usa - battaglia Legale su Apple Store : 22.14 Apple alla Corte Suprema americana. La prossima settimana Cupertino punterà a convincere i saggi a bloccare un gruppo di consumatori che le ha fatto causa accusandola di monopolio. Vietando l'App Store a qualsiasi società rivale, Apple - è l'accusa - li ha costretti a pagare più del dovuto per le app. Il gruppo di consumatori ha ottenuto il via libera per lanciare una class action contro Apple, e Cupertino ora si appella alla Corte ...

La Lega utilizza il volto di Salmo per promuovere la manifestazione 'Prima gli italiani' : Non accenna a placarsi la polemica in atto ormai da settimane tra Salmo e la Lega di Matteo Salvini, conseguente al terremoto mediatico causato da alcune dichiarazioni rilasciate dall'artista originario di Olbia durante un'intervista concessa al magazine musicale Rolling Stone, pubblicata lo scorso 9 novembre. Il rapper aveva invitato i suoi fan che si professano al contempo convinti elettori leghisti a bruciare i suoi cd e strappare le sue ...

Proposta Lega : “Scavi archeologici affidati ai turisti”. La replica degli archeologi italiani : Dopo le polemiche sollevate per l'emendamento alla legge di bilancio presentato dalla Lega, le principali sigle archeologiche sollevano le perplessità circa l'eventualità di avere turisti che scavano nelle zone archeologiche del paese, la replica delle associazioni che rappresentano gli archeologi italiani "Le attività di scavo non possono essere certo derubricate ad attività di intrattenimento turistico"Continua a leggere

Lega Sassuolo : "necessario un miglior coordinamento del sistema di vigilanza cittadino" : Punto focale è che anche i commercianti risentono e sono allo stesso tempo spaventati da questa situazione: le testate locali scandendo con regolarità la cronaca criminale locale tengono ben ...

Lega A - Miccichè : “Incontro proficuo col Governo - gli obiettivi sono comuni” : “L’incontro è andato molto bene, abbiamo discusso di tutto e c’è una volontà positiva di costruire un rapporto di grande armonia fra il mondo del calcio, la Lega di Serie A e il Governo. Gli obiettivi sono comuni, l’interesse è generale: stiamo cercando le soluzioni giuste. Dal nostro punto di vista è stato un incontro molto positivo“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, ...

Dl sicurezza - torna il sereno nel governo : M5s ritira gli emendamenti al decreto. Lega : “Esito di accordi presi dai vertici” : Dopo l’incidente sull’emendamento al decreto anticorruzione e l’altissima tensione tra i due alleati di governo, sembra esser tornato il sereno tra Lega e Movimento 5 Stelle. La prova è arrivata in giornata, con M5s che ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Un provvedimento su a cui il Carroccio tiene moltissimo. “Sta andando tutto molto veloce il lavoro in ...

F1 - reclamo della Haas contro la Racing Point Force India : tutti i dettagli di una vera e propria battaglia Legale : Il ricorso del team americano verrà discusso dai commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi nel pomeriggio, per analizzare nuovi documenti Si profila una vera e propria battaglia legale tra Haas e Racing Point Force India, vista la decisione degli americani di presentare reclamo nei confronti della nuova squadra appartenente a Lawrence Stroll. Il team statunitense infatti sostiene che la Force India non può avere diritto ai premi della FIA, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 novembre : Ecco chi paga i partiti. Conti in tasca. Sigarette elettroniche (Lega) - cacciatori (FdI) - famiglia Guidi (Pd) : Trasparenza Soldi ai partiti. Aziende, lobby e altri affari. Ecco chi ha pagato la politica I contributi 2018 – Da chi fabbrica Sigarette elettroniche ai cacciatori: l’elenco aggiornato dei finanziatori privati di Carlo Tecce Garantismi e gargarismi di Marco Travaglio Avete notato quanto sono diventati simpatici i Casamonica, ora che la Raggi gli fa svuotare e abbattere i villini? Qualche estate fa, dopo il vistoso e fastoso ...

Risultati EuroLega : l’Olympiacos vince la battaglia contro il Real Madrid - vittoria per il Fenerbache : Eurolega: Real Madrid sconfitto in terra greca, Fenerbache vittorioso contro il Maccabi Tel Aviv 70-74 Eurolega, 9ª giornata: il Fenerbache ha sbancato Tel Aviv 70-74. Il Maccabi è caduto sotto i colpi del ‘solito’ Sloukas, autore di 18 punti e la solita freddezza nei momenti topici della gara. 8 vittorie ed una sola sconfitta per Datome e soci, l’italiano poco utilizzato oggi, 8 punti in 11 minuti. Bella vittoria esterna ...

Il consiglio di amministrazione di Nissan Motor ha licenziato l’amministratore deLegato Carlos Ghosn : Il consiglio di amministrazione dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor ha votato il licenziamento del suo presidente e amministratore delegato, il brasiliano Carlos Ghosn, in seguito all’arresto avvenuto lunedì. Si pensa che Ghosn e un altro importante dirigente del gruppo, Greg Kelly, abbiano deliberatamente

Imbrattate sedi Lega e Psd'Az Cagliari : ANSA, - Cagliari, 22 NOV - Nuove scritte a Cagliari alla vigilia dell'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, da oggi in Sardegna per un tour di due giorni tra Olbia, Nuoro, Tortolì e Cagliari. ...

VIDEO Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 93-90 - gli Highlights della partita – EuroLega basket 2019 : L’Olimpia Milano ha conquistato la sesta vittoria stagionale nell’Eurolega 2018-2019 di basket, mantenendosi in piena zona play-off. La compagine meneghina ha sconfitto per 93-90 i tenaci ed irriducibili spagnoli del Baskonia Vitoria per 93-90. Un match che ancora una volta ha messo in risalto tutti i pregi e difetti della formazione allenata da Pianigiani, capace di alternare sprazzi di eccelsa pallacanestro a pericolosi black-out ...

Lega - presente anche Marotta al Consiglio informale di oggi : L’ex amministratore deLegato della Juventus Giuseppe Marotta ha preso parte ad un Consiglio di Lega informale. Di ritorno dal suo viaggio in Cina, dove ha incontrato la famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter, il futuro dirigente nerazzurro ha partecipato ad un pranzo di lavoro insieme al presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e ad alcuni consiglieri tra i quali l’amministratore deLegato dell’Udinese Stefano ...