Lecco | gregge di pecore in transumanza si “sbafa” le siepi di alcuni condomini | le foto

(Di lunedì 26 novembre 2018) Una scena insolita si è presentata agli abitanti disabato mattina: le vie del quartiere San Giovanni sono state infatti invase da undiinche, nel passaggio, si sono fermate a brucare lea bordo strada di. Il tutto è stato immortalato daabitanti della zona, tra cui Gualtiero Airoldi che ha pubblicato sul gruppo Facebook Sei disescatti diventati presto virali.“Contento il Comune, taglio dell’erba gratis” ironizza qualcuno nei commenti al post, mentre altri scrivono: “Bellissimo, sembra di rivivere altri tempi“. come riportaToday, non è la prima volta che ai lecchesi capita di imbattersi in greggi che lasciano gli alpeggi della zona.L'articolodiinsi “sbafa” ledi: lediventano virali ...