Le vie della Cina sono infinite

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale viene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...

Rocky - sabato in Tv su Rai Movie il primo film della saga con Sylvester Stallone : sabato 24 novembre, alle 21:10 circa, va in onda su Rai Movie il film "Rocky". La celebre pellicola ormai ha più di quarant'anni, ma ogni volta che viene ritrasmessa riesce sempre a incollare davanti al piccolo schermo un discreto numero di telespettatori. Nel corso degli anni, le gesta del pugile italo-americano Rocky Balboa, impersonato da Sylvester Stallone, hanno dato vita a vari sequel, ma il fascino dei primi due film della saga non è mai ...

Gli studenti della Michetti Pascoli protagonisti del Progetto Culturando tra i Sapori d'Abruzzo - Le vie del Pane : Lo ha detto la Dirigente dell'Istituto Alberghiero 'De Cecco' di Pescara Alessandra Di Pietro che ha accolto nel Laboratorio di Scienza e Cultura dell'Alimentazione della sede di via dei Sabini gli ...

Qulificazioni EuroBasket 2019 – Tutto pronto per il big matc Italia-Svezia : la preview della sfida : FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers, domani Italia-Svezia a La Spezia: chi vince si qualifica, chi perde deve sperare di entrare tra le migliori seconde Domani alle ore 20.30 la Nazionale Femminile sfida la Svezia a La Spezia nell’ultimo impegno dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers (diretta su SkySport1HD, biglietti ancora disponibili su www.vivaticket.it). Si tratta del più classico degli scontri diretti: chi vince la sfida del PalaMariotti ...

Terni - l'Imam della città : 'Giusto fare la recita - non imporre divieti' : Da Terni è partito un caso nazionale quando la preside di un istituto scolastico locale ha deciso che nel suo comprensorio non dovessero aver luogo presepi né recite di Natale. Lo scopo della dirigente scolastica sarebbe stato quello di non creare disagi in alcuni bambini che professano altre religioni. La decisione della preside però non è passata in sordina e così in molti l'hanno criticata, addirittura anche l'Imam di Terni. Terni, l'Imam a ...

Giornata contro la violenza sulle donne : interviene il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani : ... mentre stavano andando in auto a far visita ai loro mariti , anch'essi incarcerati per la loro militanza politica, , furono fermate dalla polizia, condotte in una piantagione di canna da zucchero e, ...

Le sfide pazze di vienna Cammarota : a 71 anni percorrerà a piedi la Via della Seta - da Venezia a Pechino : 1/25 ...

AIGAE : vienna Cammarota annuncia le due prossime imprese a piedi - il Cammino del Grano e la Via della Seta : “Le guide ambientali escursionistiche accompagnano le persone in natura ma non si limitano al solo accompagnamento, perché pensano alla sicurezza e fanno conoscere il territorio. Un territorio non è solo passaggio ma è botanica, geologia, enogastronomia e noi cerchiamo di trasmettere tutto questo non solo attraverso le conoscenze ma anche mediante le emozioni. Cerchiamo di donare emozioni all’altro”. Ed è così che Vienna Cammarota, Coordinatrice ...

vieri - la prima dolce dedica a Costanza Caracciolo ed alla figlia Stella : “il giorno più bello della mia vita” : Bobo Vieri mostra il suo lato più dolce nel giorno della nascita di sua figlia Stella: la tenera dedica dell’ex calciatore a Costanza Caracciolo Bobo Vieri è diventato oggi padre di Stella. La primogenita dell’ex calciatore e dell’ex Velina Costanza Caracciolo è venuta al mondo il 18 novembre rendendo genitori per la prima volta i due Vip. Vieri, il cui passato sentimentale è stato caratterizzato dal suo temperamento da ...

RaiUno - è crisi del daytime : mentre i programmi della sera vanno bene - il giorno conta diversi flop. Da La prova del cuoco a L’Eredità - fino a vieni da Me : L’exploit della Rai3 di Stefano Coletta, i buoni risultati della Rai2 di Andrea Fabiano. Motivi di gioia a Viale Mazzini dove l’ascensore delle nomine è sempre accesa. “Nessuno parli, nessuno commenti i dati”, le bocche sono invece cucite a Rai1 dove i beninformati raccontano che la tensione si taglia con il coltello. “Mala tempora currunt” per la rete diretta da Angelo Teodoli che può contare su un prime time ...