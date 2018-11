Le parole del 2019 | la prefazione del nuovo numero di Wired

Sci Alpino – Paris terzo a Lake Louise : le parole entusiastiche dell’azzurro : Dominik Paris parla dopo il terzo posto nella discesa maschile a Lake Louise: le dichiarazioni dello sciatore azzurro Dominik Paris ha parlato dopo il terzo posto ottenuto nella discesa maschile a Lake Louise. “Sono partito molto bene, ho provato a spingere molto perché avevo trovato buona confidenza con la pista durante gli allenamenti. – ha detto l’azzurro – Ho provato a cercare il limite, c’era un po’ ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in silenzio stampa - ma le parole del manager fanno sognare i tifosi del maiorchino : Jorge Lorenzo costretto al silenzio stampa fino a fine anno, ma le parole del manager Valera fanno paura ai colleghi del maiorchino E’ iniziato dopo il Gp di Valencia lo spettacolo della stagione 2019 di MotoGp. Dopo la vittoria di Dovizioso sul circuito Ricardo Tormo, i piloti sono tornati in pista, proprio a Valencia, per due importantissime giornate di test in ottica 2019. La Yamaha ha lavorato su due nuove specifiche di motore, ...

Michele Bravi incidente stradale - morta una donna : le parole di dolore del cantante : incidente stradale Michele Bravi: il cantante addolorato per la morte di una donna Michele Bravi ha avuto un incidente stradale. È avvenuto uno scontro tra la sua Bmw – presa in prestito da un car sharing – e una moto di una donna di 60 anni, che non è riuscita a sopravvivere all’impatto. L’incidente è […] L'articolo Michele Bravi incidente stradale, morta una donna: le parole di dolore del cantante proviene da ...

Raz Degan parole dolci per Paola Barale - lei invece no : cosa ha detto dell'ex : Continua a girare il mondo i viaggi, si sa, sono la sua passione e racconta le sue esperienze sui social. Al settimanale ' Chi ' un anno fa la Barale aveva rivelato anche 'altro', confessando che non ...

F1 – Raikkonen gelido e conciso ad Abu Dhabi : le parole del ferrarista dopo le Fp2 : Kimi Raikkonen di poche parole nelle interviste post prove libere del venerdì: le prime sensazioni del finlandese della Ferrari Prima giornata non troppo soddisfacente per la Ferrari in pista nelle due sessioni di prove libere. I piloti del team di Maranello hanno terminato le Fp2 alle spalle dei colleghi della Mercedes e della Red Bull. E’ stato Kimi Raikkonen il miglior ferrarista nelle Fp2, quinto dietro ad Hamilton, ma il ...

'Sono stato una vittima' - la critica di Biondo su Amici : le sue parole sul programma della De Filippi : Biondo, il rapper romano di 21 anni, a un anno da Amici è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo album: Ego. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale...

F1 – Le parole di Vettel ad Abu Dhabi fanno discutere : la Ferrari fa chiarezza - il punto di vista del team : La Ferrari fa chiarezza sull’intervista rilasciata ieri da Sebastian Vettel al Gp di Abu Dhabi che sta facendo tanto discutere E’ terminata nel segno delle Red Bull la prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi. Nel paddock di Yas Marina però l’argomento della giornata sembra essere un’intervista rilasciata ieri da Sebastian Vettel al Corriere della Sera, che sta facendo discutere molto. photo4/Lapresse Si ...

Walter Nudo - la ex : ‘Stravolto il senso delle mie parole. Abbiamo fatto sacrifici insieme per i figli’ : Walter Nudo non è stato un padre assente e nemmeno poco presente economicamente: lo chiarisce Tatiana Tassara, ex compagna dell’attore che attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip (e si è scampato l’eliminazione nella dodicesima puntata). Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la madre dei figli di Nudo, Elvis e Martin (che sono stati protagonisti di una sorpresa che ha fatto commuovere l’attore ...

Missionario ucciso dagli indigeni nelle Andamane : le ultime parole prima della pioggia di frecce - “Gesù vi ama” : Un Missionario è sbarcato su un’isola remota, e gli uomini di una tribù, armati di arco e frecce, lo hanno ucciso: è accaduto nell’arcipelago indiano delle Andamane. Il 27enne John Chau è stato circondato e ucciso dai combattenti tribali che difendono l’isola dove vivono circa 150 persone, un ambiente protetto, al quale nessuno può accedere, allo scopo di proteggere gli indigeni e le loro tradizioni. Il giovane aveva pagato ...

L'addio alla Nazionale - Raffaella Masciadri si commuove ascoltando le parole della sua lettera. VIDEO : Nell'intervista realizzata con Sky Sport, non ha trattenuto le lacrime ascoltato le parole della lettera d'addio all'azzurro che lei stessa ha scritto.

Amici di Maria : la cantante Giordana Angi innamorata della ballerina professionista Elena D’Amario? Ecco le sue parole : Fidanzata e vita privata di Giordana Angi: le curiosità sulla cantante di Amici 2018/2019 Giordana Angi di Amici 18 ha dichiarato candidamente di aver avuto delle storie d’amore con delle donne. Una in... L'articolo Amici di Maria: la cantante Giordana Angi innamorata della ballerina professionista Elena D’Amario? Ecco le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cartabianca - Mauro Corona : "Alcol e psicofarmaci mi hanno fatto bene". Bufera per le parole dello scrittore : Una vera e propria Bufera si abbatte su Mauro Corona. Tutta colpa di una frase pronunciata durante il tradizionale intervento a Cartabianca, dove da mesi dà vita a inediti siparietti con Bianca Berlinguer.Stavolta niente battibecchi o scontri frontali, bensì una battuta legata ad un momento difficile vissuto di recente dallo scrittore. “Per la prima volta ho dovuto ricorrere a psicofarmaci, il mio medico preferito mi ha dato questi ...